Trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân phường Hương An bị thiệt hại do lụt bão

HNN.VN - Sáng 21/11, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp với Sở Nông nghiệp & Môi trường TP. Huế, UBND phường Hương An tổ chức trao tiền mặt và quà hỗ trợ cho 330 hộ dân nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt lũ lụt vừa qua.
Trao tiền mặt và quà đến các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật,... tại phường Hương An

Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa cam kết của ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, thành viên đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Việt Nam.

Trong đợt hỗ trợ này, 330 suất quà được trao đến cho các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, gia đình có người đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ... bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, ngập lụt tại phường Hương An. Mỗi suất quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt và quà tặng kèm theo; tổng giá trị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Các phần quà giúp người dân có thêm nguồn vốn để tái thiết cuộc sống sau lũ, hỗ trợ chi phí thuốc men, chăm sóc sức khỏe và là nguồn vốn để tái tạo sinh kế.

Ngoài ra, ActionAid và AFV còn trao tặng một TV thông minh 75 inch cho Trường TH Hương Sơ nhằm củng cố cơ sở vật chất sau lụt bão và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân. Đây là một phần trong chiến lược hỗ trợ cộng đồng tái thiết sau thiên tai của ActionAid-AFV, qua đó không chỉ hỗ trợ khắc phục hậu quả trước mắt mà còn hướng tới nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng ứng phó thiên tai của cộng đồng một cách bền vững, lâu dài. 

Tin, ảnh: Phước Ly
ActionAid Quốc tế tại Việt NamQuỹ Hỗ trợ chương trìnhdự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV)Sở Nông nghiệp & Môi trườngphường Hương Antrao quàlũ lụtlụt bão
