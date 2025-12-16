Liên minh châu Phi cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định ở Sudan

Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf phát biểu tại một cuộc họp ở Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra, ông Youssouf khẳng định đây là hành động đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và trực tiếp đe dọa những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Sudan. Chủ tịch AUC gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Ông nhấn mạnh Liên minh châu Phi bày tỏ tinh thần đoàn kết với lực lượng gìn giữ hòa bình và các quốc gia đóng góp binh sĩ, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận, làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực, cũng như quốc tế

Chủ tịch AUC kêu gọi nhanh chóng xác định và đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên nhân đạo.

Tuyên bố khẳng định Liên minh châu Phi tiếp tục kiên định cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định tại Sudan, đồng thời ủng hộ các nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột.