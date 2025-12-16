  • Huế ngày nay Online
Liên minh châu Phi cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định ở Sudan

ClockThứ Ba, 16/12/2025 15:42
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) Mahmoud Ali Youssouf lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây chết người nhằm vào căn cứ hậu cần gìn giữ hòa bình của Lực lượng An ninh Lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) ở thành phố Kadugli của Sudan, khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Bangladesh thương vong.

 Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf phát biểu tại một cuộc họp ở Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra, ông Youssouf khẳng định đây là hành động đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và trực tiếp đe dọa những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Sudan. Chủ tịch AUC gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Ông nhấn mạnh Liên minh châu Phi bày tỏ tinh thần đoàn kết với lực lượng gìn giữ hòa bình và các quốc gia đóng góp binh sĩ, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận, làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực, cũng như quốc tế

Chủ tịch AUC kêu gọi nhanh chóng xác định và đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên nhân đạo.

Tuyên bố khẳng định Liên minh châu Phi tiếp tục kiên định cam kết hỗ trợ hòa bình, an ninh và ổn định tại Sudan, đồng thời ủng hộ các nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Liên minhchâu Phicam kếthỗ trợhòa bìnhan ninhổn địnhSudan
Bộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) do Đại tá Trịnh Minh Hải, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Bộ Quốc phòng tặng 1 000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ
Bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các thiết bị bay không người lái (UAV) được sử dụng ngày càng phổ biến trong nhiều hoạt động. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị bay sai quy định đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh, an toàn hàng không dân dụng, nhất là tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài.

Bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Khả năng nào cho hòa bình bền vững ở Trung Đông

“Kế hoạch toàn diện chấm dứt xung đột Gaza” (thường gọi là Kế hoạch 20 điểm) do chính quyền Mỹ công bố vào tháng 9/2025 và vừa được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua qua Nghị quyết 2803 (tháng 11/2025). Kế hoạch này chia tiến trình hòa bình thành 3 giai đoạn với chi tiết thực thi rất đặc biệt.

Khả năng nào cho hòa bình bền vững ở Trung Đông

