Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ giúp Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Tiếp nhận quà tặng từ các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng

Đại diện các doanh nghiệp đã trực tiếp trao tặng nguồn hỗ trợ và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại mà người dân thành phố Huế phải gánh chịu trong đợt thiên tai vừa qua. Đồng thời, mong muốn thông qua sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, cá nhân đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ thành phố Huế trong thời điểm khó khăn. Khẳng định nguồn lực quý báu này không chỉ giúp người dân sớm vượt qua thiệt hại sau mưa lũ mà còn tiếp thêm động lực để chính quyền và các lực lượng cơ sở nỗ lực hơn nữa trong công tác khắc phục, ổn định đời sống và sản xuất. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Huế luôn trân trọng những nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng và cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn hỗ trợ.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Huế đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã có nghĩa cử thiết thực, kịp thời hướng về Huế trong lúc khó khăn.

Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh trao 760 triệu đồng hỗ trợ người dân

Cùng ngày, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty Quản lý quỹ đầu từ Dragon Capital Việt Nam trao 760 triệu đồng hỗ trợ bà con TP. Huế khắc phục thiệt hại do lũ lụt.

Đoàn trao quà đến lãnh đạo phường Hóa Châu

Nguồn lực này được phân bổ gồm: Trao 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phường Hóa Châu; 100 triệu đồng cho phường Thuận Hóa; 100 triệu đồng hỗ trợ tình nguyện viên mặt trận tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, đoàn đã trao 460 triệu đồng hỗ trợ cho 46 gia đình bệnh nhân nhi ung bướu huyết học ghép tủy, mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Trước đó, đợt 1, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã kip thời trao hỗ trợ 900 triệu đồng và 25 tấn nhu yếu phẩm giúp người dân TP. Huế sớm vượt qua khó khăn do lũ lụt.