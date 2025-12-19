  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/12/2025 18:25
Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện miền Trung 2025:

Đổi mới tư duy quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số

HNN.VN - Ngày 19/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức khai mạc Hội nghị thường niên Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc các bệnh viện khu vực miền Trung năm 2025 với chủ đề “Tư duy quản trị bệnh viện thời kỳ chuyển đổi số”. Hội nghị là diễn đàn quan trọng để đội ngũ lãnh đạo, quản lý các bệnh viện trong khu vực trao đổi kinh nghiệm, cập nhật chính sách mới và định hình phương hướng phát triển hệ thống y tế trong giai đoạn tới.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương HuếBệnh viện Trung ương Huế làm chủ công nghệ ghép gan cứu sống bệnh nhi 2 tuổiBệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ cán bộ, viên chức bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

GS.TS. Phạm Như Hiệp tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Giáo sư năm 2025 của BVTW Huế 

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y Dược Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Ngoài ra, hội nghị còn quy tụ lãnh đạo ngành y tế, giám đốc các bệnh viện, các trường đại học y dược, cơ sở đào tạo và bệnh viện lớn trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, Chủ nhiệm CLB Giám đốc bệnh viện các tỉnh miền Trung nhấn mạnh, ngành y tế đang đứng trước yêu cầu đổi mới về thể chế, mô hình quản trị và chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc thay đổi tư duy quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và lấy người bệnh làm trung tâm là yêu cầu tất yếu.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, với định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện đa trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, BVTW Huế đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng chia sẻ cùng các cơ sở y tế trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của hệ thống.

 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao tặng bệnh nhân ung thư tại BVTW Huế 100 triệu đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và đánh giá cao vai trò kết nối, chia sẻ của CLB Giám đốc các bệnh viện miền Trung. Thứ trưởng nhấn mạnh, đổi mới tư duy quản trị bệnh viện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện thông qua bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu y tế và ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành.

Diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12, nhiều chuyên đề chuyên sâu đã được trình bày tại hội nghị, tập trung vào các nội dung thiết thực đối với công tác quản trị bệnh viện hiện nay như: quản lý khám, chữa bệnh; phương pháp xác định và định giá dịch vụ y tế theo yêu cầu; các điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế; mô hình phối hợp liên chuyên khoa trong quản lý bệnh mạn tính; vai trò của lãnh đạo bệnh viện trong chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử.

Một điểm nhấn tại hội nghị là lễ vinh danh 3 tân Phó Giáo sư năm 2025 của BVTW Huế, gồm PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, PGS.TS. Hồ Anh Bình và PGS.TS. Đoàn Chí Thắng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định vị thế của BVTW Huế trong hệ thống y tế cả nước.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hội nghị còn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của ngành y tế. Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại BVTW Huế. Hội Từ thiện Trái tim Việt - Atlanta (Hoa Kỳ) cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi ung thư, góp phần động viên tinh thần người bệnh và gia đình.

Hội nghị thường niên CLB Giám đốc các bệnh viện khu vực miền Trung năm 2025 không chỉ là dịp để các nhà quản lý y tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là kênh thông tin quan trọng để Bộ Y tế và các cơ quan quản lý lắng nghe ý kiến từ cơ sở, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ y tế trong thời gian tới.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
bệnh việntrung ươnghội nghị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn hóa được nhìn nhận như một tài sản chiến lược

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của công nghiệp văn hóa - nơi văn hóa được nhìn nhận như một tài sản chiến lược, một nguồn lực nội sinh, một động cơ sáng tạo và một trụ cột của mô hình tăng trưởng quốc gia.

Văn hóa được nhìn nhận như một tài sản chiến lược
Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 19/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế
Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Sáng 19/12, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Huế tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện ĐKQT Huế tại số 15 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và nơi đây được lựa chọn là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp trên phạm vi cả nước, cho thấy tầm vóc, ý nghĩa cũng như sự kỳ vọng lớn lao đối với công trình y tế hiện đại này.

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế
Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ đối tác y học cổ truyền

Trong bối cảnh thế giới đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về y học cổ truyền diễn ra từ 17-19/12/2025 tại New Delhi, hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ đã sẵn sàng nâng tầm quan hệ đối tác song phương đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ đối tác y học cổ truyền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top