Đổi mới tư duy quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số

GS.TS. Phạm Như Hiệp tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Giáo sư năm 2025 của BVTW Huế

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y Dược Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Ngoài ra, hội nghị còn quy tụ lãnh đạo ngành y tế, giám đốc các bệnh viện, các trường đại học y dược, cơ sở đào tạo và bệnh viện lớn trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, Chủ nhiệm CLB Giám đốc bệnh viện các tỉnh miền Trung nhấn mạnh, ngành y tế đang đứng trước yêu cầu đổi mới về thể chế, mô hình quản trị và chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc thay đổi tư duy quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và lấy người bệnh làm trung tâm là yêu cầu tất yếu.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, với định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện đa trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, BVTW Huế đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng chia sẻ cùng các cơ sở y tế trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của hệ thống.

Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao tặng bệnh nhân ung thư tại BVTW Huế 100 triệu đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và đánh giá cao vai trò kết nối, chia sẻ của CLB Giám đốc các bệnh viện miền Trung. Thứ trưởng nhấn mạnh, đổi mới tư duy quản trị bệnh viện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện thông qua bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu y tế và ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành.

Diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12, nhiều chuyên đề chuyên sâu đã được trình bày tại hội nghị, tập trung vào các nội dung thiết thực đối với công tác quản trị bệnh viện hiện nay như: quản lý khám, chữa bệnh; phương pháp xác định và định giá dịch vụ y tế theo yêu cầu; các điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế; mô hình phối hợp liên chuyên khoa trong quản lý bệnh mạn tính; vai trò của lãnh đạo bệnh viện trong chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử.

Một điểm nhấn tại hội nghị là lễ vinh danh 3 tân Phó Giáo sư năm 2025 của BVTW Huế, gồm PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, PGS.TS. Hồ Anh Bình và PGS.TS. Đoàn Chí Thắng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định vị thế của BVTW Huế trong hệ thống y tế cả nước.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hội nghị còn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của ngành y tế. Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại BVTW Huế. Hội Từ thiện Trái tim Việt - Atlanta (Hoa Kỳ) cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi ung thư, góp phần động viên tinh thần người bệnh và gia đình.

Hội nghị thường niên CLB Giám đốc các bệnh viện khu vực miền Trung năm 2025 không chỉ là dịp để các nhà quản lý y tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là kênh thông tin quan trọng để Bộ Y tế và các cơ quan quản lý lắng nghe ý kiến từ cơ sở, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ y tế trong thời gian tới.