Công an TP. Huế:

Hỗ trợ 300 triệu đồng xây nhà cho 2 hộ dân bị thiệt hại mưa lũ

HNN.VN - Ngày 16/12, Công an TP. Huế tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ hai hộ dân sập nhà do mưa lũ tại xã Khe Tre.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế (thứ 2 từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ cho hai hộ gia đình 

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và UBND TP. Huế về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau đợt thiên tai, Công an thành phố chủ trì xây dựng mới hai căn nhà cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lượng ở xã Khe Tre.

Dịp này, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đã trao kinh phí hỗ trợ cho mỗi gia đình 150 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ do cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đóng góp thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” và tình đoàn kết quân - dân, hết lòng cống hiến phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an thành phố Huế.

Trước đó, Công an TP. Huế đã khẩn trương làm việc với chính quyền địa phương và nhà thầu, tiến hành khởi công xây dựng hai căn nhà vào ngày 6/12. Đến nay, công trình đã thi công xong phần móng, đang tiến hành đổ bê tông trụ theo đúng bản vẽ thiết kế của Sở Xây dựng thành phố. Quá trình triển khai luôn đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao sớm hai công trình trước ngày 20/1/2026 để 2 hộ gia đình sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
công anhuếhỗ trợngười dânkhe trethiệt hạimưa lũxây nhà
