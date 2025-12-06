  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 06/12/2025 13:53

Trao 200 suất quà hỗ trợ hội viên người mù tại 5 xã

HNN.VN - Sáng 6/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu DND Cương Đinh cùng các nhà hảo tâm phối hợp với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lộc tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho hội viên người mù.

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống và phổ cập công nghệ thông tin cho trẻ em mùNgười mù hòa nhập “thế giới phẳng”Tiếp tục mô hình hỗ trợ sinh kế đối với người mù

Trò chuyện, động viên những người đến nhận quà. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chương trình đã gửi tặng 200 suất quà cho hội viên người mù thuộc 5 xã: Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Hưng Lộc và Lộc An. Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần hỗ trợ đời sống, giúp bà con vượt qua những khó khăn thường nhật.

Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế cho biết việc đồng hành và sẻ chia với người yếu thế luôn là hoạt động được đơn vị chú trọng triển khai. Các nhà tài trợ cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích cộng đồng tiếp tục quan tâm, chung tay giúp đỡ người mù và những người có hoàn cảnh khó khăn.

PHÚC HIẾU
 Từ khóa:
trao quàtặng quàhỗ trợhội viên người mùhoàn cảnh khó khăn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Từ ngày 3-5/12, tại Trường Cao đẳng Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố.

Nâng cao năng lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top