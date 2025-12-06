Trao 200 suất quà hỗ trợ hội viên người mù tại 5 xã

Trò chuyện, động viên những người đến nhận quà. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chương trình đã gửi tặng 200 suất quà cho hội viên người mù thuộc 5 xã: Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Hưng Lộc và Lộc An. Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần hỗ trợ đời sống, giúp bà con vượt qua những khó khăn thường nhật.

Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế cho biết việc đồng hành và sẻ chia với người yếu thế luôn là hoạt động được đơn vị chú trọng triển khai. Các nhà tài trợ cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích cộng đồng tiếp tục quan tâm, chung tay giúp đỡ người mù và những người có hoàn cảnh khó khăn.