Khẩn cấp phục hồi đoạn tường Hoàng thành bị sập

Đoạn tường bị sập dài khoảng 14,2m, cao 4,3m

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết để có thể khởi công tu bổ ngày 22/12 tới. Việc thi công sẽ được triển khai song song với các thủ tục pháp lý liên quan nhằm rút ngắn thời gian, đảm bảo yêu cầu cấp bách trong công tác bảo vệ di tích.

Đoạn tường Hoàng thành bị sập nằm ở mặt Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông. Công trình được giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư và được miễn thực hiện thủ tục đấu thầu theo quy định đối với công trình xây dựng khẩn cấp.

Đoạn tường Hoàng thành sau khi sập được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế gia cố tạm

Theo phương án kỹ thuật, đoạn tường Hoàng thành bị sập sẽ được phục hồi với chiều dài khoảng 14,2m, chiều cao trung bình 4,3m. Cùng với đó, các đoạn tường lân cận khu vực xảy ra sự cố cũng sẽ được gia cố, gia cường và chống đỡ nhằm đảm bảo an toàn, ngăn ngừa nguy cơ sập đổ tiếp theo. Thời gian thi công dự kiến không quá 45 ngày và hoàn thành trước ngày 22/1/2026.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình thiết kế, thi công công trình, đảm bảo tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, an toàn và yếu tố bảo tồn di tích.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 2/11, đoạn tường Hoàng thành Huế phía đường Đặng Thái Thân bất ngờ bị đổ sập sau nhiều ngày mưa lũ kéo dài. Qua kiểm tra hiện trường, tường thành được xây bằng nhiều lớp gạch vồ liên kết bằng vôi, trong đó lớp vữa đã mất khả năng kết dính. Nhiều viên gạch vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 200 năm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do áp lực nước lũ chảy xiết qua các vết nứt và hư hại đã tồn tại từ trước.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai rào chắn, che chắn và đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Việc khẩn trương khắc phục sự cố sập tường được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ an toàn cho di sản có giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa này.