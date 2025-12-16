  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 17/12/2025 15:04

Chuyên gia Pháp đào tạo về vô sinh và hỗ trợ sinh sản cho y bác sĩ Việt Nam

HNN.VN - Ngày 17/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo chuyên đề “Vô sinh - Hỗ trợ sinh sản” dành cho các bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, Nam khoa, Vô sinh - Hiếm muộn trong toàn viện và các cơ sở y tế trên cả nước. Khóa đào tạo được triển khai từ ngày 15 - 17/12, đánh dấu thêm một hoạt động hợp tác quốc tế chuyên sâu trong lĩnh vực y học sinh sản tại BVTW Huế.

Giữ lại đôi chân cho bệnh nhi ung thư xương người LàoKhám và cấp thuốc miễn phí sau mưa lũ cho 1.000 người dân xã Hưng Lộc

Lãnh đạo các đơn vị trao quà lưu niệm cho 2 chuyên gia Pháp

Chương trình do BVTW Huế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Khóa đào tạo có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu đến từ Cộng hòa Pháp, gồm GS. Blandine Courbiere (Đại học Aix Marseille) và GS. Pierre-Emmanuel Bouet (Viện Trường Chu Angers). Các chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời cập nhật những tiến bộ khoa học mới trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nhận được sự quan tâm lớn từ đội ngũ y bác sĩ tham dự.

Khóa đào tạo tập trung cập nhật các kiến thức và khuyến cáo mới nhất trong chẩn đoán, điều trị vô sinh và hỗ trợ sinh sản. Trong đó, nhiều chuyên đề chuyên sâu được đề cập như xử trí vô sinh không rõ nguyên nhân, sảy thai liên tiếp, vai trò của nội soi trong điều trị vô sinh, kích thích buồng trứng theo hướng dẫn ESHRE 2025, các phác đồ hỗ trợ sinh sản hiện đại và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, chương trình cũng đi sâu thảo luận các vấn đề liên quan đến lạc nội mạc tử cung, adenomyosis và các chỉ định phẫu thuật trước hỗ trợ sinh sản.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Phạm Như Hiệp nhấn mạnh BVTW Huế luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn kỹ thuật. Hiện, Bệnh viện đang duy trì hợp tác với các tổ chức đến từ 12 quốc gia và khoảng 50 tổ chức chính phủ, phi chính phủ, qua đó góp phần nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ và tăng cường nguồn lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việntrung ươngđào tạo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) do Đại tá Trịnh Minh Hải, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Bộ Quốc phòng tặng 1 000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ
Gắn đào tạo với sử dụng lao động du lịch phù hợp

Trao đổi với Huế ngày nay Cuối tuần, ThS. Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP. Huế cho rằng: Nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò quan trọng và quyết định đến chất lượng dịch vụ, là yêu cầu cấp thiết đối với ngành du lịch địa phương hiện nay.

Gắn đào tạo với sử dụng lao động du lịch phù hợp
Giữ lại đôi chân cho bệnh nhi ung thư xương người Lào

Ngày 11/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi và khớp gối bằng khớp Megaprosthesis, đồng thời bảo tồn chi trái cho một bệnh nhi nữ 12 tuổi, quốc tịch Lào, mắc ung thư đầu dưới xương đùi.

Giữ lại đôi chân cho bệnh nhi ung thư xương người Lào

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top