Chuyên gia Pháp đào tạo về vô sinh và hỗ trợ sinh sản cho y bác sĩ Việt Nam

Lãnh đạo các đơn vị trao quà lưu niệm cho 2 chuyên gia Pháp

Chương trình do BVTW Huế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Khóa đào tạo có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu đến từ Cộng hòa Pháp, gồm GS. Blandine Courbiere (Đại học Aix Marseille) và GS. Pierre-Emmanuel Bouet (Viện Trường Chu Angers). Các chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời cập nhật những tiến bộ khoa học mới trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nhận được sự quan tâm lớn từ đội ngũ y bác sĩ tham dự.

Khóa đào tạo tập trung cập nhật các kiến thức và khuyến cáo mới nhất trong chẩn đoán, điều trị vô sinh và hỗ trợ sinh sản. Trong đó, nhiều chuyên đề chuyên sâu được đề cập như xử trí vô sinh không rõ nguyên nhân, sảy thai liên tiếp, vai trò của nội soi trong điều trị vô sinh, kích thích buồng trứng theo hướng dẫn ESHRE 2025, các phác đồ hỗ trợ sinh sản hiện đại và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, chương trình cũng đi sâu thảo luận các vấn đề liên quan đến lạc nội mạc tử cung, adenomyosis và các chỉ định phẫu thuật trước hỗ trợ sinh sản.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Phạm Như Hiệp nhấn mạnh BVTW Huế luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn kỹ thuật. Hiện, Bệnh viện đang duy trì hợp tác với các tổ chức đến từ 12 quốc gia và khoảng 50 tổ chức chính phủ, phi chính phủ, qua đó góp phần nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ và tăng cường nguồn lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh.