Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Huế

HNN.VN - Sáng 30/11, Văn phòng UBND thành phố cho biết, ngày 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2688/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn 

Theo quyết định, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, HĐND và UBND TP. Huế cùng ông Nguyễn Khắc Toàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, ngày 18/11/2025, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê tỉnh Khánh Hòa; trình độ: Cử nhân Luật tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Khắc Toàn từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Lê Thọ
