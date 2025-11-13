  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Israel không kích Liban ngay sau lần đối thoại trực tiếp đầu tiên

ClockThứ Sáu, 05/12/2025 18:28
Quân đội Israel đã phát cảnh báo tấn công các tòa nhà tại Mahrouna và Jbaa, cũng như vào “cơ sở hạ tầng quân sự” của Hezbollah tại Majadal và Baraasheet.

Các bên trung gian họp bàn giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn GazaThúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Gaza

Hiện trường đổ nát tại tòa dân cư sau vụ không kích của Israel xuống Haret Hreik, ngoại ô thủ đô Beirut, Liban ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/12, Quân đội Israel thông báo đã “ bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban,” chỉ một ngày sau khi hai nước vừa tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024 - sự kiện vốn được kỳ vọng sẽ chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Cụ thể, Quân đội Israel đã phát cảnh báo tấn công các tòa nhà tại Mahrouna và Jbaa, cũng như vào “cơ sở hạ tầng quân sự” của Hezbollah tại Majadal và Baraasheet. Quân đội Israel nêu rõ các cuộc không kích nhắm vào “các kho chứa vũ khí của Hezbollah” được đặt ở "giữa các khu vực dân cư.”

Israel cáo buộc Hezbollah lợi dụng dân thường Liban làm lá chắn và duy trì mạng lưới hoạt động trong các khu vực dân sự.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cũng đưa tin "máy bay chiến đấu Israel đã không kích thị trấn Mahrouna" cùng nhiều cuộc đánh phá khác nhằm vào các tòa nhà tại Jbaa, Majadal và Baraasheet. Các phóng viên đã ghi lại hình ảnh khói bốc cao từ khu vực bị đánh trúng ở Jbaa.

Chia sẻ với báo giới, quan chức địa phương Yassir Madi cho biết khu vực bị Israel không kích hoàn toàn là khu dân cư và hiện không còn cửa sổ nào trong bán kính 300m còn nguyên vẹn. Cũng theo quan chức này, bầu không khí lo sợ và hoảng loạn đang bao trùm khắp cộng đồng cư dân nơi đây.

Trước đó, hôm 3/12, các đại diện dân sự của Liban và Israel vừa tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) tại Naqura của Liban, gần biên giới với Israel.

Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của các đại diện thuộc Ủy ban giám sát lệnh ngừng bắn, bao gồm Mỹ, Pháp, Liban, Israel và UNIFIL.

Trong thông báo đưa ra ngày 4/12, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết vòng đàm phán tiếp theo với Israel sẽ bắt đầu từ ngày 19/12, sau vòng đàm phán đầu tiên được ông đánh giá là “tích cực.” Nhà lãnh đạo Liban nhấn mạnh ngôn ngữ đối thoại cần được ưu tiên đặt lên hàng đầu, thay vì ngôn ngữ chiến tranh.

Về phần mình, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đánh giá hai bên đã có cuộc họp trong bầu không khí “tích cực” và nhất trí về các ý tưởng thúc đẩy khả năng hợp tác kinh tế song phương. Tuy nhiên, phía Israel nhấn mạnh nước này đặc biệt quan tâm đến việc giải pháp lực lượng Hezbollah./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Israelkhông kíchLiban
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học để hiểu – tư duy Israel giữa thời AI

Không phải những bài học nặng nề, cũng không phải điểm số áp lực, điều khiến nền giáo dục Israel được đánh giá cao là cách họ dạy học sinh trở thành người biết đặt câu hỏi, dám sai và luôn tò mò khám phá thế giới.

Học để hiểu – tư duy Israel giữa thời AI
Hamas và Israel bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trưa 13/10 (theo giờ Việt Nam), chiến dịch trao đổi con tin và tù nhân giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã chính thức bắt đầu, đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Hamas và Israel bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top