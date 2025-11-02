  • Huế ngày nay Online
Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố kiểm tra, động viên lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Chiều 4/11, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, kiểm tra và động viên, tặng quà cho các lực lượng tham gia làm nhiệm khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn TP. Huế. Cùng đi có các UVTV Thành ủy: Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế.

Đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh sau mưa lũPhó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt Đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch phố phường

 Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố đến thăm, động viên Trạm Y tế phường Vỹ Dạ

Đoàn công tác đã đến thăm Trường mầm non Tây Lộc, chợ Tây Lộc, Trạm Y tế phường Vỹ Dạ và kiểm tra, động viên, tặng quà các lực lượng làm vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại tại các điểm trường, chợ và trạm y tế trên.

Tại các nơi đến thăm, kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế và Sư đoàn 968 trong việc chủ động hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, khôi phục môi trường và hỗ trợ các đơn vị, trường học, trạm y tế, chợ, khu dân cư…

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, hiện, toàn TP. Huế đang có hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế và Sư đoàn 968 đang làm nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh, trong thời gian ngắn, người dân trên địa bàn TP. Huế phải chịu 3 trận lũ liên tiếp, cuộc sống người dân rất khó khăn. Lực lượng vũ trang phải khẩn trương, làm hết sức mình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, không để dân đói, dân rét. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ khắc phục tại các trường học, bệnh viện, chợ dân sinh và những tuyến đường trọng điểm, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

 Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên Trường mầm non Tây Lộc

Trung tướng Hà Thọ Bình cũng lưu ý, sắp tới, dự báo bão số 13 ảnh hưởng đến các địa phương miền Trung. Đây là cơn bão mạnh, nguy hiểm. Đề nghị địa phương và các lực lượng cán bộ, chiến sĩ phải đảm bảo nhiệm vụ, sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi điều kiện. Ở những vùng cô lập, phải đảm bảo an toàn và lương thực, thực phẩm cho người dân. Sau bão lũ, phải chú ý đến công tác phòng chống dịch bệnh…

Tại các điểm đến thăm, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và các lãnh đạo thành phố cũng tặng quà, động viên các thầy cô giáo; cán bộ, nhân viên y tế; ban quản lý các chợ, tiểu thương và người dân sớm ổn định điều kiện làm việc, đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

 Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho Sư đoàn 968 - Quân khu 4 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2025

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương khẳng định, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến cuộc sống người dân. Địa phương sẽ ưu tiên các nguồn lực để khắc phục và đầu tư cho giáo dục, y tế, nỗ lực khôi phục các hoạt động và cuộc sống người dân.

Dịp này, UBND TP. Huế đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho Sư đoàn 968 - Quân khu 4 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2025.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
