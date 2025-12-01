Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra sơ đồ thiết kế DA chỉnh trang cảnh quan bờ Bắc cầu vượt sông Hương

DA chỉnh trang cảnh quan bờ Bắc cầu vượt sông Hương, hạng mục thuộc DA đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, quy mô 4,8 ha. DA trải dọc tuyến đường Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên, hướng đến hình thành không gian công cộng mới, đồng bộ với hệ thống cảnh quan hiện hữu. Hiện, hồ sơ thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn tất; quy hoạch tổng mặt bằng đang được UBND phường Kim Long thẩm định, dự kiến hoàn thành ngày 5/12. Thành phố yêu cầu hoàn tất toàn bộ thủ tục trong tháng 12/2025 để kịp tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công từ tháng 1/2026.

Tại tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, DA có tổng mức đầu tư hoàn thiện 3.496 tỷ đồng, giai đoạn 1 đã bố trí 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Đến nay giá trị thi công đạt hơn 89,5%, trong đó phần cầu đã cơ bản hoàn thành. Trên đoạn tuyến phía Hải Dương, nền đường, hệ thống thoát nước và thảm nhựa 1,5 km đã hoàn tất, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 12/2025.

Điểm kiểm tra cuối là các DA tái định cư: Khu TĐC 06 phường Vỹ Dạ và Khu TĐC B5 Thuận An. Đây là những DA có vai trò then chốt trong việc bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của các công trình hạ tầng lớn.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đặc biệt là vướng mắc về giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục. Việc phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương phải nhịp nhàng, xuyên suốt, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Các đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ DA tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An

Nhấn mạnh tính cấp thiết của các công trình đang triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, đây đều là những DA được người dân quan tâm, kỳ vọng. Vì vậy, tiến độ, an toàn và chất lượng thi công phải được đặt lên hàng đầu. Song song với đó, các DA tái định cư cần được ưu tiên triển khai nhanh chóng, bảo đảm việc di dời và ổn định đời sống người dân, với nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục theo sát tiến độ, thường xuyên kiểm tra hiện trường và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Mục tiêu chung là đưa các DA hoàn thành đúng hạn, phát huy hiệu quả, góp phần tạo diện mạo đô thị mới và động lực phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới.