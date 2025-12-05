  • Huế ngày nay Online
Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

ClockThứ Sáu, 05/12/2025 18:24
Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

 Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Ngày 4/12, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo đã tấn công một tàu nhỏ nghi chở ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương, làm 4 người thiệt mạng.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch quân sự được triển khai trở lại sau gần 3 tuần tạm dừng.

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế. Chiến dịch này đã khiến 87 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công mới nhất được tiến hành trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn tại Quốc hội, sau khi có thông tin tiết lộ rằng một tàu đã bị tấn công 2 lần trong ngày 2/9.

Bên cạnh đó, chiến dịch quân sự đặc biệt cũng đang vấp phải nhiều nghi vấn liên quan đến cơ sở pháp lý khi sử dụng quyền lực quân sự để đối phó với các đối tượng nghi ngờ buôn lậu ma túy./.

Theo vietnamplus.vn
