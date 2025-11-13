  • Huế ngày nay Online
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Khen thưởng 44 tập thể và 62 cá nhân trong phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Ngày 13/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức hội nghị đánh giá công tác ứng phó bão lụt trên địa bàn thành phố, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2025.

 Khen thưởng các điển hình trong phòng chống lũ lụt 

Trong đợt mưa lũ vừa qua, thực hiện các công điện, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thành ủy, UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố đã triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ kịp thời, hiệu quả, theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ CHQS thành phố đã điều động gần 45.000 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, gần 1.500 lượt phương tiện các loại để phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ, phối hợp di dời gần 2.500 hộ dân, với gần 7.000 nhân khẩu, hỗ trợ di dời khách quốc tế, bệnh nhân từ vùng thấp trũng, nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn; tiếp nhận, vận chuyển trên 300 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các địa phương, hỗ trợ hàng chục ngàn thùng mì tôm, suất cơm, bánh mì, nước uống...

Mưa lũ đi qua, Bộ CHQS thành phố tiếp tục điều động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, phương tiện tổ chức tổng dọn bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các trường học, bệnh viện, chợ, khu phố, các tuyến đường. Cùng với đó, phối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sửa xe máy miễn phí cho trên 650 sinh viên và người dân... Những hành động, việc làm kịp thời nói trên góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” .

Ghi nhận những thành tích trên, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho Bộ CHQS thành phố và 3 đơn vị trực thuộc (đợt 1). Hiện, Bộ CHQS thành phố cũng đã đề nghị UBND thành phố tiếp tục khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2025.

Tại hội nghị, Bộ CHQS thành phố đã tặng Giấy khen cho 44 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2025.

LÊ SÁU
