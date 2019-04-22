Sẵn sàng có mặt khi dân cần

Lực lượng dân quân phường An Cựu đưa người già thoát khỏi vùng ngập lụt

Do mưa lớn kéo dài nên nhiều tuyến đường, khu dân cư thuộc phường An Cựu bị ngập lụt nghiêm trọng, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân. Với quyết tâm không để người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, Ban CHQS phường An Cựu đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLDQ bám sát địa bàn, không kể ngày đêm, lên tục trực 24/24 để kịp thời di dời, hỗ trợ Nhân dân.

Anh Hoàng Xuân Phong, chiến sĩ LLDQ chia sẻ: Nước lên nhanh, những gia đình ở vùng thấp trũng rất lo lắng, nếu không kịp di chuyển, hay kê kích đồ đạc sẽ rất nguy hiểm, do đó khi thấy anh em dân quân đến họ an tâm hơn. Trong lúc nguy nan đó, ngày cũng như đêm, chúng tôi không cho phép mình chậm trễ, dù mệt, nhưng chỗ nào cần giúp đỡ là anh em dân quân có mặt.

Ông Trần Trường Huy ở đường Trường Chinh cho biết: Nước lũ về nhanh mà nhà ở khu vực thấp trũng nên di chuyển không kịp, trong khi gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ, bố mẹ đều già yếu. Rất may có anh em LLDQ và công an phường đến hỗ trợ gia đình di chuyển lên nơi cao ráo kịp thời, bảo đảm an toàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban CHQS phường An Cựu đã quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo “4 tại chỗ”, kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở mức cao nhất. Đồng thời, duy trì quân số 3 trung đội dân quân cơ động và 38 tổ trưởng dân quân tại chỗ của 38 tổ dân phố. Tổ chức 3 chốt chặn ở các điểm sâu nguy hiểm để cảnh báo, hướng dẫn giao thông và ngăn chặn không cho người dân, phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Ban CHQS phường phối hợp tiếp nhận thông tin từ 22 điểm cần hỗ trợ di dời khẩn cấp; đã tổ chức huy động cán bộ, chiến sĩ LLDQ, cùng phương tiện hỗ trợ di dời 87 người dân ở vùng thấp trũng, ngập sâu, chia cắt đến nơi tránh trú cao ráo, an toàn. Điển hình như đưa đi cấp cứu kịp thời cháu Tôn Thất Bảo Khang ở đường Đặng Văn Ngữ; hỗ trợ kịp thời gia đình chị Vân Anh ở địa chỉ 98 Hải Triều, nhà bị ngập sâu, mất điện, mất liên lạc, trong khi gia đình có 3 sinh viên đang ở trọ...

Ông Trần Viết Tấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Cựu thông tin: Cán bộ, chiến sĩ LLDQ dường như không nghỉ, tổ chức trực xuyên ngày, đêm, thậm chí cả ngày ngâm mình trong dòng nước bạc để đi hỗ trợ Nhân dân. Chúng tôi luôn xác định, giúp dân là trách nhiệm cao nhất.

Cùng với đó, lực lượng này còn khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm, hàng ngàn suất ăn, nước uống đến các khu vực xung yếu, địa bàn bị cô lập để phục vụ Nhân dân.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết: Đợt mưa lụt vừa qua, địa bàn phường có nhiều gia đình bị ngập sâu, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Ban CHQS phường đã tích cực hỗ trợ người dân. Trong đó, nhiều trường hợp khó khăn, già cả, ốm đau được LLDQ phối hợp với các lực lượng hỗ trợ kịp thời. Lãnh đạo phường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Ban CHQS và LLDQ phường trong suốt đợt thiên tai vừa qua.