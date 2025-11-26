Xây dựng Đường tuần tra biên giới tại thành phố Huế

Đoàn kiểm tra khảo sát thực địa

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực tế kết quả khảo sát tại một số tuyến, mốc trên địa bàn các xã A Lưới 2, A Lưới 3, thành phố Huế; đồng thời kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của gói thầu do Công ty CP Tư vấn Trường Sơn thực hiện. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác khảo sát được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo hợp đồng và quy định của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị nghiệm thu hoàn thành khảo sát và triển khai dự án đường tuần tra biên giới trên địa bàn thành phố Huế (tổ chức tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế), đại diện nhà thầu khảo sát và đơn vị tư vấn giám sát (Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO) đã báo cáo chi tiết kết quả thực hiện gói thầu, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời kiến nghị một số giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện các nhà thầu liên quan đã thực hiện trích đo bản đồ địa chính, chuyển đổi rừng, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án. Lãnh đạo các xã A Lưới 2, A Lưới 3 đã cho ý kiến, nhấn mạnh yếu tố môi trường, khai thác rừng của người dân có phương án đền bù phù hợp, ổn định đời sống dân cư, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Phạm Văn Dũng khẳng định, dự án Đường tuần tra biên giới trên địa bàn thành phố Huế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội vùng biên. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, nhưng các lực lượng tham gia, đặc biệt là đơn vị khảo sát, đơn vị tư vấn giám sát và Ban Quản lý dự án đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai công việc nghiêm túc, khoa học, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 -A Lưới và các đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế trong việc tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tư vấn hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Phạm Văn Dũng yêu cầu, nhà thầu khảo sát tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đánh giá rõ và cung cấp số liệu về sự tác động của dự án đối với đất đai, rừng, môi trường cho chính quyền các xã. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế phối hợp chặt chẽ với địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, bảo đảm cho dự án khi được triển khai diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ một số đồn Biên phòng Quảng Nhâm trên tuyến biên giới thành phố Huế và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới, thành phố Huế và kiểm tra tiến độ xây dựng một số công trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.