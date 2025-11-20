  • Huế ngày nay Online
Định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ

HNN.VN - Nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngày 21/11, Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tổ chức hội nghị định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2025.

Đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ Cơ hội lập nghiệp cho thanh niên xuất ngũKết nối gần 20.000 việc làm trong, ngoài nước và 1.700 chỉ tiêu đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

 Tặng quà cho bộ đội đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 6

Tại hội nghị, hơn 150 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo cùng Trung tâm Giới thiệu việc làm và các trường nghề tư vấn các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về công tác đào tạo nghề; chính sách ưu đãi trong việc vay vốn giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; tư vấn các nội dung liên quan đến thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các quân nhân.

Bên cạnh được tư vấn về những chế độ ưu đãi đối với quân nhân xuất ngũ tại các trường công lập thì bộ đội xuất ngũ còn có cơ hội được làm việc tại các doanh nghiệp trong và nước ngoài đứng chân trên địa bàn với những mức lương ổn định; ngoài ra còn có cơ hội đi du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức cùng một số nước trên thế giới và khu vực với mức lương hợp lý.

Thông qua việc tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm thể hiện sự quan tâm chăm lo chính sách hậu phương Quân đội của Bộ CHQS thành phố và chính quyền địa phương đối với các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Qua đó góp phần giúp quân nhân xuất ngũ có cơ hội việc làm ổn định, lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp sau khi trở về địa phương.

THÁI SƠN
