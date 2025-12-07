Tiếp nhận 700 đơn vị máu từ sinh viên Trường Đại học Y - Dược

Tiếp nhận máu

Trong số hơn 1.000 đơn đăng ký tham gia, đợt này câu lạc bộ tiếp nhận trên dưới 700 đơn vị máu, có nhiều sinh viên hiến từ 15 lần trở lên. Nhiều năm qua, ngày hội hiến máu - hoạt động thường niên do Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức hai đợt/năm, tiếp nhận bình quân 400 - 600 đơn vị máu mỗi đợt.

Những đơn vị máu quý giá ấy góp phần trực tiếp hỗ trợ các cơ sở y tế trong điều trị, mang đến cơ hội sống cho người bệnh và gieo thêm niềm hy vọng cho nhiều gia đình; lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, hành động vì cộng đồng và khuyến khích nhiều hơn nữa những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia sự sống.

Ngày hội năm nay diễn ra trong bối cảnh nhà trường vừa được kiện toàn tổ chức sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế. Sự đồng hành của sinh viên đến từ đơn vị mới sáp nhập, trong đó có các bạn thuộc Khoa Kỹ thuật Y học tạo thêm nguồn lực tích cực, mang đến không khí gắn kết và mở rộng phạm vi lan tỏa của chương trình.