  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 09/03/2026 12:31

Hơn 4.700 vị trí việc làm cho người lao động tại “Mùa xuân kết nối việc làm”

HNN.VN - Sáng 9/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức khai mạc Tháng việc làm năm 2026 với chủ đề “Mùa xuân kết nối việc làm”. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài địa bàn, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa DN với người lao động (NLĐ) ngay trong những tháng đầu năm.

“Nhảy việc” không còn là xu hướng đầu nămViệc làm đầu năm của lao động thời vụKhông 'khoán trắng' trong xác định vị trí việc làm công chức

Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại chương trình 

Tại chương trình, có 34 đơn vị đăng ký tham gia tuyển sinh và tuyển dụng với tổng nhu cầu 5.530 vị trí. Trong đó, nhu cầu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của 3 đơn vị khoảng 825 chỉ tiêu, còn lại 4.705 vị trí tuyển dụng lao động.

Cơ cấu tuyển dụng khá đa dạng, trong đó có 22 DN tuyển dụng lao động trong nước với khoảng 2.640 vị trí, tập trung ở các ngành may mặc xuất khẩu, cơ khí, sản xuất thực phẩm, thương mại dịch vụ và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, 9 đơn vị tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài với hơn 2.000 vị trí, chủ yếu tại thị trường Đức và một số ngành sản xuất, nông nghiệp, xây dựng.

Nhiều DN có nhu cầu tuyển số lượng lớn như Công ty TNHH May mặc HUAJING (Việt Nam), Chi nhánh Huế - Công ty CP Vinatex Quốc tế, Công ty TNHH MSV hay Công ty TNHH chế xuất Billion Max Việt Nam. Các vị trí tuyển dụng trải rộng từ công nhân sản xuất, kỹ thuật, quản lý chuyền may đến phiên dịch, kỹ thuật cơ khí, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ. Mức thu nhập phổ biến dao động từ 6 đến 15 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và kinh nghiệm.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng trăm người lao động đã trực tiếp tham gia các hoạt động tư vấn, kết nối và phỏng vấn tuyển dụng tại chương trình.

Các doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp sau khai mạc chương trình "Mùa xuân kết nối việc làm" 

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài hoạt động tư vấn và phỏng vấn trực tiếp giữa DN và NLĐ, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố còn tổ chức các phiên tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trực tuyến, hỗ trợ NLĐ tìm hiểu thông tin thị trường lao động cũng như chính sách việc làm trong và ngoài nước.

Tháng việc làm năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối cung, cầu lao động, hỗ trợ DN sớm ổn định nguồn nhân lực sau Tết, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.

Tin, ảnh: HẢI THUẬN
 Từ khóa:
việc làmTrung tâm dịch vụ việc làmtuyển dụnglao độngdoanh nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp tăng tốc, lao động vào guồng sản xuất mới sau Tết

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng vào guồng quay mới, không khí sản xuất sôi động trở lại tại các phân xưởng; các dây chuyền vận hành liên tục để bảo đảm tiến độ giao hàng xuất khẩu, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Doanh nghiệp tăng tốc, lao động vào guồng sản xuất mới sau Tết
“Nhảy việc” không còn là xu hướng đầu năm

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 98% người lao động (NLĐ) trên địa bàn TP. Huế đã quay trở lại làm việc đúng hẹn ngay trong ngày làm việc đầu năm. Con số này cho thấy tình trạng “nhảy việc” đầu năm đang dần hạ nhiệt, nhờ sự chuyển biến tích cực về ý thức, tác phong công nghiệp của NLĐ cùng những chính sách chăm lo thiết thực từ doanh nghiệp (DN) và tổ chức công đoàn.

“Nhảy việc” không còn là xu hướng đầu năm
Việc làm đầu năm của lao động thời vụ

Những ngày sau Tết, trên các nhóm tuyển dụng, tin tìm người làm sau Tết xuất hiện dày đặc. Nhiều quán ăn, xưởng may, cơ sở sản xuất nhỏ, dịch vụ giao nhận… cần bổ sung nhân sự do một bộ phận lao động không quay lại làm việc. Đây vốn là “độ trễ” quen thuộc của thị trường lao động đầu năm khi cung - cầu chưa gặp nhau ngay từ đầu.

Việc làm đầu năm của lao động thời vụ
Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết: Thay đổi từ tư duy của người lao động

Trái với lo ngại về một “làn sóng nhảy việc” sau kỳ nghỉ Tết, thị trường lao động đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu của sự ổn định rõ rệt. Khi chi phí sinh hoạt gia tăng, cơ hội việc làm cạnh tranh hơn, nhiều lao động, đặc biệt là người trẻ, đã chọn ở lại chỗ làm hiện tại thay vì mạo hiểm tìm bến đỗ mới.

Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết Thay đổi từ tư duy của người lao động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top