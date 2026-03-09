Hơn 4.700 vị trí việc làm cho người lao động tại “Mùa xuân kết nối việc làm”

Người lao động xem thông tin tuyển dụng tại chương trình

Tại chương trình, có 34 đơn vị đăng ký tham gia tuyển sinh và tuyển dụng với tổng nhu cầu 5.530 vị trí. Trong đó, nhu cầu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của 3 đơn vị khoảng 825 chỉ tiêu, còn lại 4.705 vị trí tuyển dụng lao động.

Cơ cấu tuyển dụng khá đa dạng, trong đó có 22 DN tuyển dụng lao động trong nước với khoảng 2.640 vị trí, tập trung ở các ngành may mặc xuất khẩu, cơ khí, sản xuất thực phẩm, thương mại dịch vụ và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, 9 đơn vị tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài với hơn 2.000 vị trí, chủ yếu tại thị trường Đức và một số ngành sản xuất, nông nghiệp, xây dựng.

Nhiều DN có nhu cầu tuyển số lượng lớn như Công ty TNHH May mặc HUAJING (Việt Nam), Chi nhánh Huế - Công ty CP Vinatex Quốc tế, Công ty TNHH MSV hay Công ty TNHH chế xuất Billion Max Việt Nam. Các vị trí tuyển dụng trải rộng từ công nhân sản xuất, kỹ thuật, quản lý chuyền may đến phiên dịch, kỹ thuật cơ khí, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ. Mức thu nhập phổ biến dao động từ 6 đến 15 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và kinh nghiệm.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng trăm người lao động đã trực tiếp tham gia các hoạt động tư vấn, kết nối và phỏng vấn tuyển dụng tại chương trình.

Các doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp sau khai mạc chương trình "Mùa xuân kết nối việc làm"

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài hoạt động tư vấn và phỏng vấn trực tiếp giữa DN và NLĐ, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố còn tổ chức các phiên tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trực tuyến, hỗ trợ NLĐ tìm hiểu thông tin thị trường lao động cũng như chính sách việc làm trong và ngoài nước.

Tháng việc làm năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối cung, cầu lao động, hỗ trợ DN sớm ổn định nguồn nhân lực sau Tết, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.