Hai cuốn sách về lịch sử giành giải A Giải thưởng Sách Quốc gia

Các tác giả, tác phẩm được trao giải A. (Ảnh: VIỆT LINH)

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam...

Ngoài ra còn có đồng chí Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia cùng nhiều đại biểu, tác giả, dịch giả và đại diện các nhà xuất bản…

Lễ trao giải thưởng vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa, tri thức và sách luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội trong khi tri thức là nguồn lực phát triển, còn sách là nơi kết tinh trí tuệ của dân tộc và nhân loại, lưu giữ và truyền bá những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ.

Đồng chí cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa, tri thức và xuất bản. Nhiều chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng đã khẳng định nhất quán vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước; nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; lấy con người làm trung tâm, coi tri thức, sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật; động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Qua các lần tổ chức, Giải thưởng đã trở thành một dấu ấn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị các cơ quan quản lý, các nhà xuất bản, đội ngũ tác giả, dịch giả và những người làm sách quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm. Mỗi cuốn sách phải thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh văn hóa; góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, định hướng giá trị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản. Cần chủ động phát triển xuất bản điện tử, sách nói, thư viện số, các nền tảng đọc hiện đại; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong biên tập, quản lý, phát hành và quảng bá sách; từng bước xây dựng hệ sinh thái xuất bản hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại số.

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong toàn xã hội. Đây phải được xác định là mục tiêu cốt lõi, nền tảng lâu dài cho phát triển tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cần mở rộng không gian đọc trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, cơ quan, đơn vị; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng thói quen đọc sách trong thế hệ trẻ, để đọc sách thực sự trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống đẹp và nguồn cảm hứng học tập suốt đời.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế về xuất bản và dịch thuật. Xuất bản cần trở thành một kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam ra thế giới; đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, mở rộng tầm nhìn và làm giàu đời sống học thuật trong nước.

Thứ năm, tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Sách quốc gia. Cần xây dựng Giải thưởng trở thành một thiết chế văn hóa có uy tín cao, có sức lan tỏa rộng, có khả năng định hướng giá trị, phát hiện, tôn vinh và quảng bá ngày càng nhiều hơn những tác phẩm thật sự xuất sắc; để sau giải thưởng, các cuốn sách hay tiếp tục đến được với đông đảo bạn đọc, đi vào đời sống xã hội, phát huy hiệu quả lâu dài.

Dựa trên kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam đã tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 giải A; 17 giải B; 23 giải C; 5 giải Khuyến khích; 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích (có 2 cuốn sách đạt 2 giải mỗi cuốn).

Tác giả Lữ Mai, Báo Nhân Dân vinh dự được trao giải C cho tác phẩm "Dưới khung trời ngát xanh".

Hai tác phẩm giành giải A gồm “Lịch sử Việt Nam bằng hình” của Đông A Books liên kết với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, và “Lịch sử Văn minh thế giới” (11 phần, 45 cuốn, của tác giả Will và Ariel Durant, các dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh, Đỗ Lan chuyển ngữ, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED).

5 cuốn sách giải Sách được bạn đọc yêu thích thuộc về “Mưa đỏ” (Nhà văn Chu Lai; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Công ty Cổ phần tri thức Văn hóa Sách Việt Nam); "Thư cho em” (Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai), (tác giả Hoàng Nam Tiến; Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam); “Tư duy mở” (tác giả Nguyễn Anh Dũng; Nhà xuất bản Dân trí, Công ty Cổ phần S Books); “Gánh gánh… gồng gồng...” (tác giả Xuân Phượng, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) và “Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền” (tác giả Lê Thị Thúy Sen, họa sĩ Thăng Fly, Nhà xuất bản Kim Đồng).

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trong cả nước với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn). Số lượng tác phẩm tham dự tiếp tục tăng so với kỳ trước, cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các đơn vị xuất bản (nhiều hơn 25 tên sách và bộ sách, 57 cuốn sách so với Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII).

Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” ghi nhận hơn 150 cuốn sách được đề cử từ độc giả.

Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia uy tín đầu ngành và nhà quản lý giàu kinh nghiệm.

