Điện lực Huế hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI năm 2025

HNN.VN - Ngày 1/12, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. Sự kiện thu hút 218 người đăng ký tham gia, gồm cán bộ công nhân viên (CBCNV) các phòng ban, đội sản xuất trực thuộc, đơn vị Truyền tải điện Huế và người thân CBCNV.

 Hàng trăm đơn vị máu đã được cán bộ công nhân viên, người thân của Điện lực Huế hiến tặng

Trước thềm sự kiện này, PC Huế đã đẩy mạnh truyền thông nội bộ, kêu gọi bằng nhiều hình thức như đồng loạt thay ảnh đại diện theo bộ nhận diện của chương trình, vận động CBCNV và người thân đăng ký tham gia. CBCNV cũng được phổ biến đầy đủ quy trình hiến máu, các lưu ý về sức khỏe trước, trong, sau hiến để đảm bảo an toàn.

Nhiều CBCNV chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu hoặc nhiều lần tham gia hiến máu. Anh Nguyễn Thúc Hoàng, nhân viên Văn phòng PC Huế cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi hiến máu nên rất hồi hộp, nhưng cũng đầy xúc động. Khi nghĩ giọt máu của mình có thể giúp ai đó vượt qua cơn nguy nan, tôi cảm thấy hạnh phúc và mong muốn tiếp tục tham gia các đợt hiến máu trong những lần tới”.

Cùng chung niềm cảm xúc ấy, vợ chồng anh Nguyễn Bảo Quốc - Tổ phó Tổ Quản lý kinh doanh, Đội Quản lý điện Phú Vang tham gia hiến máu trong đợt này chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều cảm thấy ý nghĩa khi góp phần nhỏ bé giúp bệnh nhân cần máu. Việc cùng tham gia giúp chúng tôi hiểu hơn giá trị của những việc làm thiện nguyện và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình”.

Kết thúc chương trình, CBCNV PC Huế đã hiến 197 đơn vị máu; CBCNV Truyền tải điện Huế, người dân và người thân CBCNV hiến thêm 21 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu tiếp nhận trong sự kiện lên 218 đơn vị. Đây là nguồn bổ sung quan trọng góp phần bảo đảm dự trữ máu cấp cứu, phục vụ điều trị người bệnh trên địa bàn.

 Ngoài đội ngũ cán bộ nhân viên Điện lực Huế tham gia, chương trình còn kêu gọi người thân cùng tình nguyện hiến máu

Tuần lễ hồng EVN là hoạt động an sinh xã hội được Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai hằng năm, hướng đến lan tỏa nghĩa cử nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của người lao động ngành Điện. Đây cũng là hoạt động thiết thực để hỗ trợ tăng cường nguồn máu dự phòng, nhất là vào thời điểm cuối năm - giai đoạn lượng máu điều trị tại các bệnh viện thường rơi vào tình trạng khan hiếm. Thông qua chương trình, hàng nghìn trái tim của người lao động EVN cùng gửi trao hy vọng đến những bệnh nhân đang cần máu cấp cứu và điều trị.

Lãnh đạo PC Huế cho biết, không chỉ hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN, CBCNV PC Huế còn tích cực tham gia các đợt hiến máu do địa phương phát động hằng năm. Thống kê cho thấy, nhiều năm qua, PC Huế luôn nằm trong nhóm đơn vị có số lượng đoàn viên, người lao động hiến máu cao trong khối các đơn vị ngành Điện: năm 2020 hiến 131 đơn vị máu, năm 2022 hiến 149 đơn vị máu, năm 2023 hiến 157 đơn vị máu và năm 2024 đạt 193 đơn vị máu. Đặc biệt, năm 2021 - thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, CBCNV PC Hue vẫn tổ chức hai đợt hiến máu khẩn cấp, đóng góp hơn 247 đơn vị máu để hỗ trợ bệnh nhân.

“Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của người lao động ngành Điện nói chung và CBCNV PC Huế nói riêng. Mỗi giọt máu được trao đi là một thông điệp nhân văn từ trái tim đến trái tim, góp phần làm cuộc sống thêm ấm áp và ý nghĩa”, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế nói.

