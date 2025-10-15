Hơn 230 cán bộ, người dân hiến máu tình nguyện năm 2025

Cán bộ, người dân phường Phong Thái đến hiến máu tình nguyện sáng 15/10

Chương trình diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - tổ dân phố (TDP) Bồ Điền, thu hút hơn 230 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người dân trên địa bàn tham gia đăng ký hiến máu.

Ban Tổ chức đã bố trí thời gian hợp lý cho từng khu vực: Các TDP Phò Ninh, Thượng An 1, Bồ Điền, Thượng An 2, Đông An, Phường Hộp, Đông Lâm, Vĩnh Hưng hiến từ 8-9 giờ; các TDP An Lỗ, Hiền Lương, Cao Xá, Sơn Tùng, Gia Viên, La Vân, Bắc Triều Vịnh, Hưng Long, Thượng Hòa từ 9-10 giờ; các TDP Đông Dạ, Hiền Sỹ, Cổ Bi 1, Cổ Bi 2, Cổ Bi 3, Phe Tư, Sơn Quả, Thanh Tân, Từ Chánh, Phò Lai, Hiền An, Công Thành tham gia hiến bắt đầu từ 10 giờ sáng cùng ngày.

Kết thúc buổi hiến máu, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 200 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn bộ lượng máu thu được chuyển về Trung tâm Huyết học và Truyền máu thành phố để phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại phường Phong Thái nhiều năm qua đã trở thành nét đẹp nhân văn, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp “Sống là cho đi” trong cộng đồng dân cư.