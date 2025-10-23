Cựu chiến binh hơn 30 lần hiến máu cứu người

CCB Bùi Phước Thành

Xác định hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, nên mỗi lần nhận được thông tin của cơ quan chuyên môn về hiến máu hoặc cá nhân nào cần máu là anh Bùi Phước Thành sẵn sàng đến tận nơi hiến tặng. Anh đã hưởng ứng tham gia nhiều chiến dịch, sự kiện, chương trình hiến máu tình nguyện lớn của quốc gia và địa phương.

Trong giai đoạn căng thẳng của đại dịch COVID-19, việc chọn lọc, tìm người hiến tặng máu rất khó khăn, anh Bùi Phước Thành đã luôn sẵn sàng, không quản ngại dịch bệnh lây lan cho bản thân và gia đình đã hàng chục lần tham gia hiến máu, chia sẻ sự sống đối với người bệnh. Ngoài ra, với tư cách Chủ tịch Hội CCB thị trấn Sịa (lúc bấy giờ), anh Bùi Phước Thành đã trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con tiêm phòng đầy đủ, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tính đến tháng 10 /2025, anh Bùi Phước Thành đã tham gia hiến máu trên 30 lần. Không những tích cực tham gia hiến máu, anh còn đứng ra vận động trên 50 cán bộ, hội viên CCB, thanh niên... ở Quảng Điền tham gia hiến máu nhân đạo hàng năm. Những việc làm, nghĩa cử cao đẹp của anh đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được đông đảo bà con nhân dân tin yêu, mến phục.

CCB Bùi Phước Thành được cấp ủy, chính quyền, Trung ương Hội CCB Việt Nam và các cấp hội CCB ghi nhận và khen thưởng; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền và Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) tặng Bằng khen và biểu dương khen thưởng. Tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024, anh được Hội nghị bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội CCB gương mẫu cấp tỉnh.

CCB Bùi Phước Thành tâm sự: “Việc hiến máu cứu người không chỉ là hành động thiện nguyện mà còn là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái và trách nhiệm công dân với cộng đồng. Một giọt máu trao đi có thể mang lại cả một cuộc đời cho người khác. Vì vậy, tôi sẵn sàng tiếp tục tham gia hiến máu khi điều kiện về sức khỏe cho phép, để sự sống tiếp tục được nối dài, để tình người thêm lan tỏa và để xã hội ngày càng tốt đẹp, nhân văn hơn”.