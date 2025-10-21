  • Huế ngày nay Online
Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

HNN - Mỗi năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Điền (TP. Huế) phối hợp cùng các đoàn thể tham gia 3 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong mỗi đợt, trên địa bàn xã có trên dưới 200 tình nguyện viên đăng ký hiến máu, trong đó gần 40% là phụ nữ.

 Hội viên phụ nữ xã Quảng Điền tích cực tham gia và vận động người thân cùng hiến máu tình nguyện

Phong trào hiến máu tình nguyện tại xã Quảng Điền ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành hoạt động nhân đạo giàu ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong đó, hội viên phụ nữ xã là lực lượng nòng cốt, vừa tích cực hiến máu, vừa là những tuyên truyền viên nhiệt huyết, lan tỏa tinh thần “sẻ chia sự sống” đến cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Toàn, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Bình, đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu. Với chị, hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo mà còn là niềm vui, là cách để lan tỏa tình yêu thương.

“Mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống một người mà còn mang lại niềm tin, niềm hy vọng cho cả một gia đình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể góp một phần nhỏ bé giúp đỡ người khác,” chị Toàn chia sẻ.

Không chỉ bản thân tích cực tham gia, chị còn vận động chồng, người thân trong gia đình cùng hiến máu. Gia đình chị là một trong những “gia đình hiến máu tiêu biểu” của xã. “Mình làm trước, người thân thấy được ý nghĩa sẽ tự nguyện noi theo,” chị Toàn nói.

Tại các chi hội khác, phong trào hiến máu cứu người cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các hội viên. Chị Nguyễn Thị Mai (thôn Phước Thanh) cũng là hội viên với trên10 lần hiến máu, tâm sự: “Mỗi lần hiến máu là một lần tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, vì biết rằng đâu đó có người đang cần sự giúp đỡ của mình”.

Chị Trần Thị Hương, hội viên thôn An Xuân Bắc, đã nhiều lần tham gia hiến máu. “Tôi từng chứng kiến người thân phải cần máu gấp trong bệnh viện, nên càng thấm thía giá trị của nghĩa cử này. Từ đó, tôi luôn cố gắng vận động bạn bè, người quen cùng tham gia”, chị Hương bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, các chi hội phụ nữ xã Quảng Điền còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia câu lạc bộ hiến máu dự bị, sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp. Nhiều hội viên được Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố biểu dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực.

 Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền cho biết: Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu mỗi chi hội có thêm từ 5 - 10 hội viên tham gia hiến máu định kỳ, xây dựng phong trào trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với cuộc vận động “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nhân ái, tự tin, trách nhiệm". Chúng tôi cũng mong rằng, tinh thần sẻ chia của các chị em sẽ tiếp tục lan tỏa, để ngày càng có nhiều người dân tham gia hiến máu, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, văn minh.

Bài, ảnh: Thảo Vy
