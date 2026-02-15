  • Huế ngày nay Online
Các cơ sở y tế tiếp nhận khám, chữa bệnh hơn 358 nghìn lượt người bệnh

Theo báo cáo nhanh về tình hình khám, chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 34 Sở Y tế các tỉnh...

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Quang Minh (Hà Nội) kiểm tra trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. 

Theo báo cáo nhanh về tình hình khám, chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố cho biết, tổng hợp từ ngày 14 đến 19/2, tổng số lượt khám, cấp cứu là 358.024 lượt người bệnh; tổng số ca phẫu thuật là 14.140 ca, trong đó 2.486 ca phẫu thuật cấp cứu; số trẻ sinh tại các bệnh viện là 11.013 bé...

Tại thời điểm 7 giờ ngày 19/2, số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh là 111.325 người.

Tổng số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông từ ngày 14 đến 19/2 là 18.255 người; số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 1.602 người; số người chết nghi do tai nạn giao thông là 123 người... Số lượt khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa là 432 người, số nhập viện theo dõi là 232 người...; ngành y tế chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Theo đánh giá, công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ sở y tế đã dự trữ đầy đủ máu, thuốc, sinh phẩm và dịch truyền, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị thông suốt trong suốt kỳ nghỉ lễ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong những ngày đầu năm mới.

Theo nhandan.vn
