Sinh viên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế tham gia hiến máu tình nguyện

HNN.VN - Sáng 19/10, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2025.

Hơn 230 cán bộ, người dân hiến máu tình nguyện năm 2025Chọn làm điều tử tế mỗi ngàyCán bộ, người dân Phường Thuận Hóa hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện Long Quảng sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện Phú Xuân tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Sư phạm Huế 

Từ sáng sớm, hơn 500 sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia hiến máu với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Ban tổ chức cho biết, chương trình đã tiếp nhận hơn 450 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động tích cực của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể sinh viên nhà trường. 

Hoạt động hiến máu không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn giáo dục tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái cho sinh viên. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì phong trào này như một hoạt động thường niên.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Tiếp nhậnhơn 450đơn vị máusư phạm Huếsinh viên
