Sinh viên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế tham gia hiến máu tình nguyện

Nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Sư phạm Huế

Từ sáng sớm, hơn 500 sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia hiến máu với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Ban tổ chức cho biết, chương trình đã tiếp nhận hơn 450 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động tích cực của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể sinh viên nhà trường.

Hoạt động hiến máu không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn giáo dục tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái cho sinh viên. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì phong trào này như một hoạt động thường niên.