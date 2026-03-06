  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 09/03/2026 11:24

Thời tiết ngày 9/3: Bắc Bộ có mưa, từ đêm nay trời chuyển rét

Dự báo, ngày 9/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trời lạnh, từ đêm nay trời chuyển rét.

Thời tiết ngày 6/3: Mưa dông trên cả nước, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to vào chiều tốiThanh niên Cố đô Huế hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốcThời tiết ngày 10/2: Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, mưa rải rác, vùng núi rét đậm

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa, từ đêm nay trời chuyển rét. (Ảnh minh họa: Đ.T) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/3, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, từ đêm nay trời chuyển rét. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6; riêng vùng biển phía đông bắc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Từ Lâm Đồng đến Đồng Tháp và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2-3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 17-19 độ, phía nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 22-24 độ C, phía nam 24-27 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 21-23 độ C, phía nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 26-29 độ C, phía nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-93-bac-bo-co-mua-tu-dem-nay-troi-chuyen-ret-post947118.html?gidzl=xpjE3y9pF7xj9aSFmcuzU-8YJWZKR6PzhouR0j5iPoQh84jKrc8uTlmeIW3LDJHo_tqV1c8OUqf6ndCnV0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Thời tiếtBắc Bộcó mưa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thời tiết ngày 6/3: Mưa dông trên cả nước, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to vào chiều tối

Dự báo, ngày 6/3, cả nước có mưa. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to và dông vào chiều tối. Trên các vùng biển cũng có mưa dông và sóng lớn, ngư dân cần chuẩn bị các biện pháp phòng tránh kịp thời với tình hình thời tiết xấu, bảo đảm an toàn.

Thời tiết ngày 6 3 Mưa dông trên cả nước, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to vào chiều tối
Tất bật cho vụ hoa Tết

Chuẩn bị vụ hoa tết Bính Ngọ 2026, người trồng hoa trên địa bàn thành phố đang bám đồng, tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường.

Tất bật cho vụ hoa Tết
Nhiều nước đối mặt thời tiết khắc nghiệt

Tại nhiều khu vực của châu Âu, thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống. Cùng với đó, nhiều cơn bão mạnh hoành hành tại Bắc và Trung Âu, mang theo gió giật dữ dội, gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông, sinh hoạt và các dịch vụ công cộng.

Nhiều nước đối mặt thời tiết khắc nghiệt

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top