Thời tiết ngày 9/3: Bắc Bộ có mưa, từ đêm nay trời chuyển rét

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa, từ đêm nay trời chuyển rét. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/3, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, từ đêm nay trời chuyển rét. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6; riêng vùng biển phía đông bắc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Từ Lâm Đồng đến Đồng Tháp và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2-3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/3 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 17-19 độ, phía nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 22-24 độ C, phía nam 24-27 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 21-23 độ C, phía nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 26-29 độ C, phía nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

