Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm Bệnh viện Trung ương Huế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26/2, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Bệnh viên Trung ương Huế  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, năm 2025 tiếp tục là năm ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật cả về chuyên môn lẫn quản trị bệnh viện. Tổng số lượt khám chữa bệnh đạt khoảng 1,2 triệu lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú đạt hơn 209 nghìn lượt; tổng số ca phẫu thuật vượt 58 nghìn ca, tăng 12,7% so với năm trước. Đặc biệt, bệnh viện thực hiện 7 ca ghép tim, 5 ca ghép gan, 186 ca ghép thận cùng nhiều kỹ thuật ghép tạng, ghép tế bào gốc chuyên sâu, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật cao, phức tạp ngang tầm các trung tâm y khoa lớn trong nước và khu vực.

Từ năm 2001 đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 2.200 ca ghép thận, trở thành một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước. Năm 2025, bệnh viện cũng ghi nhận kỷ lục ghép tạng xuyên Việt và triển khai nhiều kỹ thuật cao trong tim mạch can thiệp, hồi sức cấp cứu, đột quỵ.

Trong thời gian đến, bệnh viện tiếp tục đầu tư các công trình, trung tâm kỹ thuật cao; đẩy nhanh tiến độ để khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Quốc tế giai đoạn 2… nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong và ngoài khu vực.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Đức Tiến ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật mà Bệnh viện Trung ương Huế đạt được trong thời gian qua, nhất là vai trò tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng, tim mạch can thiệp và các kỹ thuật chuyên sâu. Những kết quả đó không chỉ góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân mà còn nâng tầm vị thế y tế Huế trên bản đồ y học cả nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, y tế chuyên sâu được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo đột phá trong phát triển. Vì vậy, vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế càng có ý nghĩa chiến lược, không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, Thành ủy, UBND thành phố luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Đức Tiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; chúc đội ngũ thầy thuốc luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững y đức, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

ĐỨC QUANG
