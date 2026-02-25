Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 61, ra ngày 26/2

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 61

Gắn kết đào tạo - thực hành - nghiên cứu: Nền tảng nâng cao chất lượng nhân lực y tế là chủ đề của bài viết được tác giả Hải Triều thực hiện sau cuộc gặp gỡ với PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, xoay quanh mô hình liên kết đào tạo Trường - Viện.

Với mô hình đào tạo gắn với bệnh viện (Trường - Viện) đang được triển khai, PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng cho biết: Một kết quả nổi bật là triển khai hiệu quả mô hình Trường - Viện với sự tích hợp nhân sự chặt chẽ. Hơn 70% giảng viên của trường đồng thời tham gia khám, chữa bệnh; gần 200 cán bộ từ các cơ sở thực hành tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên. Nhiều cán bộ được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh quản lý giữa hai bên, tạo nên sự gắn kết thực chất, đồng bộ và linh hoạt.

Mô hình được triển khai theo hướng tích hợp chặt chẽ giữa đào tạo - thực hành - nghiên cứu - khám chữa bệnh, bảo đảm nguyên lý “học đi đôi với hành” và lấy năng lực người học làm trung tâm. Trước hết là cơ chế phối hợp nhân sự và quản lý hai chiều giữa trường và bệnh viện. Đội ngũ giảng viên - bác sĩ “hai vai” vừa giảng dạy vừa trực tiếp điều trị, giúp kiến thức truyền đạt luôn cập nhật, gắn liền thực tiễn. Các bác sĩ giàu kinh nghiệm tại Bệnh viện cũng tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, đóng góp vào xây dựng chương trình đào tạo.

Hiến thân xác cho khoa học: Sự hy sinh cao cả lại là một câu chuyện xúc động được TS. Đoàn Duy Bình, Trưởng ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Toán - Tin thuộc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng chia sẻ.

Mở đầu câu chuyện, thầy Bình nói: “Tôi không xem đó là một cơ duyên mang tính cảm xúc nhất thời, mà là một hệ quả của cách mình suy nghĩ về giáo dục và khoa học". Theo thầy, trong tư duy khoa học, mọi hệ thống đều được xây dựng trên những nền tảng có trước. Còn trong giáo dục khai phóng, con người được hình thành từ ý thức về trách nhiệm với cộng đồng. Khi nhận ra thân xác mình sau khi sự sống khép lại vẫn có thể trở thành một phần của tiến trình đào tạo và nghiên cứu, thầy xem đó là một lựa chọn có tính nhất quán với hành trình mình đã đi.

Theo thầy Bình, y học không chỉ là kỹ thuật điều trị, mà là khoa học về con người. Người hiến xác chính là những “người thầy không lời”, đặt nền móng cho cả tri thức lẫn y đức. Ở bình diện rộng hơn, đó là một lời nhắc rằng tiến bộ khoa học phải gắn với nhân văn. Nếu tri thức tách khỏi lòng trắc ẩn, nó chỉ còn là công cụ. Nhưng khi được xây dựng trên sự hy sinh tự nguyện, nó trở thành trách nhiệm.

Ở mạch cảm xúc khác là câu chuyện được tác giả Hàn Đăng thể hiện qua bài viết: Chấn chỉnh hành vi phản cảm tại các giải đua ghe.

Tác giả nêu vấn đề: Với nhiều người Huế, những vụ xô xát cả dưới nước lẫn trên bờ trong các giải đua ghe đã trở nên “quen thuộc”, đến mức còn truyền miệng câu nói: “Không đánh nhau không phải đua ghe”. Nhưng vì sao, ở vùng đất vốn nổi tiếng hiền hòa lại xuất hiện những hành vi phản cảm, phi thể thao như vậy?

Đua ghe từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Cố đô. Mỗi dịp đầu xuân hay ngày hội làng, ngày hội Đại đoàn kết…, tiếng trống thúc dồn dập, tiếng hò reo vang dậy hai tạo nên không khí sôi động, hào hứng. Tuy nhiên, bên cạnh tinh thần thượng võ và nét đẹp cộng đồng, nhiều giải, lễ hội đua ghe lại xảy ra tình trạng xô xát ngay trong và sau các độ đua. Đáng lo ngại, thực tế trên không là cá biệt…

Trước thực trạng trên, để chấn chỉnh các hoạt động lễ hội tự phát, ngày 10/2/2026, UBND thành phố Huế đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn bản sắc văn hóa lễ hội truyền thống, đặc biệt là các giải đua ghe dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Giao diện trang thể thao của Huế ngày nay Cuối tuần 61

Liên quan đến đua ghe, văn bản đã nêu một số nội dung đáng chú ý, như: sẽ chuẩn hóa điều lệ thi đấu, quy tắc ứng xử và áp dụng các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với vận động viên, đội ghe hoặc ban tổ chức vi phạm; đình chỉ các giải đua có dấu hiệu mất an ninh trật tự hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn; tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi kích động, cá độ, cờ bạc hoặc sử dụng chất kích thích gây mất trật tự công cộng tại các giải đua ghe; Chủ tịch UBND cấp xã sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đua ghe tự phát hoặc để tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp trên địa bàn mình quản lý…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Sông của Huế đã “ngủ yên” quá lâu (Kim Oanh); Để có vụ mùa bội thu cuối năm, hãy gieo hạt ngay từ bây giờ (Huy Khánh); Tăng nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng (Đức Quang); Giữ nghề vẽ tranh gương (Hải Băng); Xuân về trong ngõ nhỏ (Linh Châu); Người trẻ kể chuyện Huế (Hoàng Anh, Trường Bùi; “Những miền đất nhớ” và cuộc viễn du dưới dài mây trắng (Hồ Đăng Thanh Ngọc); Những cánh rừng cảnh quan từ Tết trồng cây (Bùi Ngọc Long)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 61, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 1/3.