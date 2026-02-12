Số hóa y tế: Người bệnh được lợi, ngành y giảm áp lực

Người dân thao tác trên ki-ốt y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Phú Vang

Người dân hài lòng

Những ngày cuối tháng 1/2026, Trung tâm Y tế Phú Vang có lưu lượng KCB ngoại trú từ 800 đến 1.000 lượt mỗi ngày và điều trị nội trú khoảng 300 bệnh nhân. Tuy người đến khám và bệnh nhân đông nhưng không khí KCB diễn ra trật tự, thông thoáng. Khu vực tiếp đón người bệnh không còn cảnh xếp hàng dài hay nhân viên y tế tất bật với sổ sách, hồ sơ giấy như trước.

Ngay tại sảnh đón tiếp, ki-ốt y tế thông minh được bố trí ở vị trí trung tâm, cho phép người bệnh đăng ký KCB bằng thẻ căn cước công dân, sinh trắc học, lựa chọn khoa, phòng và tự động liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế. Toàn bộ thông tin KCB của người bệnh được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống BAĐT, giúp quá trình tiếp nhận, thăm khám diễn ra nhanh gọn, chính xác.

Anh Nguyễn Viên (trú xã Phú Vinh) cho biết, trước đây mỗi lần đi khám phải đến từ rất sớm để bấm số, mang theo nhiều loại giấy tờ, kết quả cận lâm sàng, phim chụp. Giờ đây, chỉ cần quét căn cước công dân tại ki-ốt là xong.

“Hệ thống ki-ốt y tế thông minh đã góp phần tự động hóa quy trình tiếp đón, giảm đáng kể thời gian chờ đợi, hạn chế sai sót nhập liệu. Đồng thời, giảm áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế, giúp họ tập trung nhiều hơn cho công tác chuyên môn”, anh Đinh Như Việt, nhân viên công nghệ thông tin, Trung tâm Y tế Phú Vang giải thích.

BSCKII. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Vang cho biết, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và lộ trình chuyển đổi số y tế, Trung tâm đã triển khai số hóa bệnh án trong giai đoạn 2024 - 2025. Đến ngày 30/10/2025, đơn vị hoàn thành triển khai BAĐT và trở thành một trong năm cơ sở y tế đầu tiên của TP. Huế công bố đạt chuẩn BAĐT.

Theo bác sĩ Hùng, việc áp dụng BAĐT giúp giảm khối lượng lưu trữ hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian cho cán bộ y tế, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ KCB. Thông tin điều trị được lưu trữ xuyên suốt, hỗ trợ bác sĩ theo dõi lịch sử bệnh, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Không chỉ ở tuyến y tế cơ sở, chuyển đổi số cũng mang lại hiệu quả rõ nét tại các bệnh viện chuyên khoa. Là đơn vị thứ hai của ngành y tế TP. Huế công bố đạt chuẩn BAĐT, Bệnh viện Mắt Huế ghi nhận tỷ lệ tiếp đón người bệnh bằng căn cước công dân/VNeID đạt 95% trong năm 2025. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh đạt gần như tuyệt đối, với 99,9% đối với điều trị nội trú và 99,79% đối với khám ngoại trú.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, Bệnh viện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 2 dự án xây dựng cơ sở vật chất, tạo không gian KCB khang trang, chuyên nghiệp. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn đều vượt kế hoạch đề ra, số lượt điều trị nội trú tăng 12,8% so với năm 2024, số ca phẫu thuật tăng trên 20%; trong đó, phẫu thuật loại I tăng hơn 26%. Đơn vị cũng làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật khó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu KCB của người dân.

Cán bộ Trung tâm Y tế Phong Điền thực hiện chữ ký số

Hướng tới hệ sinh thái y tế thông minh

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tiến trình chuyển đổi số ngành y tế TP. Huế, với việc 100% cơ sở KCB trực thuộc Sở Y tế đã công bố triển khai BAĐT, hoàn thành trước thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái y tế số đồng bộ, thống nhất.

Theo đó, dữ liệu KCB từ các phần mềm quản lý bệnh viện đã được kết nối, liên thông với Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thông qua trung tâm điều phối dữ liệu y tế. Đến cuối năm 2025, toàn thành phố có hơn 670 ngàn hồ sơ KCB được liên thông, trên 600 ngàn người dân có dữ liệu sức khỏe được cập nhật, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Song song với đó, ngành y tế thành phố đẩy mạnh triển khai tư vấn, KCB từ xa, ứng dụng nền tảng y tế thông minh và thiết bị y tế thông minh (IoMT), hỗ trợ theo dõi sức khỏe người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở khu vực xa trung tâm.

Một điểm nhấn khác là việc 100% cơ sở KCB triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần minh bạch chi phí, giảm thời gian chờ đợi và phù hợp với xu thế xã hội số. Nhiều thủ tục hành chính y tế cũng được điện tử hóa như giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại, ký số hồ sơ…, giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí cho người dân.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, năm 2026, ngành y tế tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lấy dữ liệu số làm nền tảng cốt lõi, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế có kỹ năng số, coi đây là yếu tố then chốt để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, bền vững.

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, chuyển đổi số y tế không chỉ mang lại lợi ích về quản lý mà quan trọng hơn là nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện không giấy tờ đang từng bước trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần xây dựng ngành y tế TP. Huế theo hướng hiện đại, thông minh và nhân văn.