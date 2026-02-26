Tăng thu ngân sách ngay từ đầu năm

Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tăng tính minh bạch trong giao dịch thương mại

Cơ hội ngay từ đầu năm

Những ngày cuối tháng 1, khi nhiều doanh nghiệp còn tất bật hoàn tất kế hoạch sản xuất, kinh doanh chuẩn bị đón Tết, Công ty CP Kim Long Motor Huế đã tổ chức động thổ Nhà máy sản xuất pin năng lượng mới với tổng vốn đầu tư 130 triệu USD. Dịp này, Kim Long Motor Huế cũng ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery nhằm khởi động cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo đánh giá của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, dự án sẽ tạo ra động lực phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp năng lượng sạch của khu vực và thế giới. Đồng thời, nhà máy đi vào vận hành sẽ kéo theo chuỗi giá trị mới, thu hút thêm nguồn lực, giải quyết việc làm và các dịch vụ phụ trợ, từ đó sẽ tạo thêm nhiều dư địa tăng thu ngân sách cho thành phố.

Không chỉ vậy, trong tháng 1, những tín hiệu tích cực trong tăng trưởng công nghiệp cũng mở ra nhiều kỳ vọng tạo được bứt phá cho nguồn thu ngân sách trong năm 2026.

Số liệu từ Thống kê thành phố cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 1 ước tăng 10,1% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%, khai khoáng tăng 15,2%. Nhiều sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng cao như: Xi măng tăng 59,3%, quặng inmenit tăng 69,5%, dăm gỗ tăng 26,3%, sợi tăng 17,9%, bia các loại tăng 13,6%... Sự gia tăng sản lượng đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô doanh thu, tạo nguồn thu thuế ổn định và bền vững cho địa phương.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1 cũng đạt 120 triệu USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Nhìn vào bức tranh tăng trưởng này phần nào cho thấy, công nghiệp chế biến, chế tạo đang giữ vai trò động lực, không chỉ nâng tầm chuỗi sản xuất công nghiệp địa phương mà còn tạo nền tảng cho tăng thu ngân sách theo hướng dài hạn. Đây là cơ sở hoàn thành dự toán và tăng thu ngân sách trên 10% so với năm 2025 như mục tiêu mà Thuế thành phố đề ra.

Tăng cường chống thất thu thuế

Để thực hiện nhiệm vụ thu, Thuế thành phố đã nhập cuộc ngay từ ngày đầu năm với nhiều giải pháp quản lý thuế, từ triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế, phát động phong trào thi đua nội ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách. Bằng chứng cho nỗ lực ấy là con số 1.589 tỷ đồng thu ngân sách trong tháng đầu của năm 2026, đạt 11,1% dự toán pháp lệnh, bằng 10,9% dự toán HĐND giao và bằng 120,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu đạt được là 1.125 tỷ đồng, đạt 11% dự toán pháp lệnh, bằng 10,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 138,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố thông tin, trong năm 2026, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đổi mới, đa dạng hóa theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải đáp, hướng dẫn, đối thoại với người nộp thuế về chính sách và quy trình thủ tục thuế. Đồng thời, duy trì, làm sạch và khai thác hiệu quả dữ liệu đăng ký thuế, kê khai thuế; hoàn thiện quy trình, hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai; tăng cường quản lý kê khai thuế theo phương pháp quản lý rủi ro; giảm mạnh hồ sơ tồn, quá hạn. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong quản lý và kiểm soát hoàn thuế; triển khai chương trình tuân thủ tự nguyện gắn với ưu tiên trong kê khai, hoàn thuế.

Cùng với đó, Thuế thành phố cũng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026 theo hướng tinh gọn, có trọng tâm, trọng điểm gắn với quản lý rủi ro. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát tính tuân thủ của các đoàn, tổ và công chức thực thi nhiệm vụ kiểm tra; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và cơ quan liên quan, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống trốn thuế, gian lận thuế và tội phạm về thuế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn ngành các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế tối thiểu đạt 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày 31/12/2025, phấn đấu số nợ thuế đến cuối năm 2026 giảm xuống dưới 8% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước.

“Trên cơ sở ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn trong nhận diện rủi ro và cảnh báo vi phạm, Thuế thành phố cũng tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và các lĩnh vực có rủi ro cao. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính và đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý hộ kinh doanh” của Cục Thuế; tập trung rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử”, Trưởng Thuế thành phố Đoàn Vĩ Tuyến nhấn mạnh.