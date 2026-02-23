  • Huế ngày nay Online
Chủ động nhân lực, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao sau Tết

HNN.VN - Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng người dân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế tăng nhanh trở lại, trong đó nhiều bệnh lý có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh nền.

 Người dân đến kiểm tra sức khỏe sau kỳ nghỉ tết dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế

Trước tình hình đó, các bệnh viện, trung tâm y tế đã chủ động bố trí thêm nhân lực, tăng bàn khám, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế nhằm phục vụ người bệnh kịp thời, hạn chế quá tải.

Ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Huế, ngay từ sáng sớm, Khoa Khám bệnh - Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng tim mạch, Trung tâm Tim mạch đã đón hiều người dân đến tái khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Phần lớn là bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp… cần theo dõi sau thời gian nghỉ Tết. Nhờ công tác phân luồng, tiếp đón khoa học, quy trình khám chữa bệnh vẫn diễn ra nhịp nhàng, giảm thời gian chờ đợi.

Theo các bác sĩ, sau Tết thường ghi nhận sự gia tăng các bệnh lý tim mạch do chế độ ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia; bệnh tiêu hóa do thay đổi khẩu phần; các bệnh hô hấp do thời tiết giao mùa; cùng với đó là tình trạng rối loạn chuyển hóa ở người mắc đái tháo đường. Một số trường hợp nhập viện vì biến chứng tăng huyết áp, suy tim hoặc đột quỵ cũng có xu hướng tăng nếu người bệnh chủ quan, tự ý bỏ thuốc trong những ngày nghỉ.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Quảng Điền 

Không chỉ tuyến trên, hệ thống y tế cơ sở như Trung tâm Y tế Phú Xuân, Phú Vang, Quảng Điền… cũng nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp đến khám. Lãnh đạo các đơn vị cho biết đã tăng cường nhân viên tại khu vực tiếp đón, triển khai hỗ trợ làm thủ tục cho người cao tuổi, người có bệnh nền; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị các bệnh thường gặp sau Tết.

Bên cạnh công tác chuyên môn, các đơn vị y tế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký khám bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả cận lâm sàng nhanh chóng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng trước đó nhằm bảo đảm vận hành thông suốt trong giai đoạn cao điểm.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động và tuân thủ điều trị đối với bệnh mạn tính. Khi có dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt, tăng huyết áp đột ngột… cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám.

Những ngày đầu năm mới, sự chủ động, trách nhiệm của toàn hệ thống y tế tại TP. Huế đã góp phần giúp hoạt động khám chữa bệnh diễn ra ổn định, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng của người dân, tạo nền tảng cho một năm mới an lành và khỏe mạnh.

THANH HƯƠNG
