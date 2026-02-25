Hơn 160 hạ sĩ quan Công an xuất ngũ

Đại tá Dương Văn Thoan (giữa), Phó Giám đốc Công an TP. Huế trao quyết định cho các đồng chí xuất ngũ

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc và chỉ huy công an các đơn vị có chiến sĩ nghĩa vụ.

Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định xuất ngũ đối với 162 hạ sĩ quan hết hạn phục vụ tại ngũ và Quyết định chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với 18 hạ sĩ quan đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, đạt nhiều thành tích trong công tác, học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Thoan ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp tích cực của các hạ sĩ quan, chiến sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ. Đồng chí nhấn mạnh, môi trường rèn luyện trong lực lượng Công an nhân dân là nền tảng quan trọng giúp các đồng chí trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Đối với các đồng chí xuất ngũ trở về địa phương, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở. Với các đồng chí được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp, đồng chí yêu cầu tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.