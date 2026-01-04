Gần 700 kỳ thủ tranh tài giải cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi tại Huế

Tranh tài cờ vua sau lễ khai mạc

Tại giải, VĐV cờ vua, cờ tướng đều cùng tranh tài các nội dung: cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn ở các nhóm tuổi từ U6 đến U20 và nội dung vô địch (không tính tuổi).

Về phía chủ nhà, với lực lượng áp đảo khi tham dự hơn 250 VĐV, trong đó gần 200 VĐV cờ vua, đoàn TP. Huế đặt mục tiêu đổi màu huy chương cùng vị trí Nhất toàn đoàn, thay vì thứ Ba toàn đoàn ở giải này năm ngoái tại Thanh Hóa.

Đánh giá của giới chuyên môn, từ những tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây, nhất là ở lực lượng trẻ, mục tiêu của cờ vua, cờ tướng TP. Huế là khả thi. Tuy nhiên, việc sáp nhập địa giới đã giúp Đà Nẵng, Quảng Trị được bổ sung cả lượng lẫn chất nên hành trình chinh phục đỉnh cao của đoàn chủ nhà dự báo vô cùng gian nan.

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, bên cạnh tạo cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn cho VĐV các tỉnh, thành khu vực miền Trung, giải còn góp phần phát triển phong trào, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải Quốc gia, quốc tế trong năm 2026 và là dịp để tiếp tục lan tỏa hình ảnh thành phố Huế xinh đẹp, thân thiện, an toàn đến với bạn bè cả nước.

Giải kết thúc ngày 3/3.