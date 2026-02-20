Nâng cao chất lượng thụ hưởng bảo hiểm y tế

Người cao tuổi được các bác sĩ thăm, khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Hà Nội).

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số, vượt 0,16% theo chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết Đại hội XIII và hoàn thành sớm 5 năm so với mục tiêu Nghị quyết số 42-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (đến năm 2030 đạt hơn 95%). Đây không chỉ là mức bao phủ cao nhất từ trước đến nay, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Điều đáng chú ý là kết quả này được duy trì ổn định trên phạm vi cả nước, kể cả tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

Năm 2025, toàn quốc ước có khoảng 195,5 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Đồng thời, số lượt khám, chữa bệnh lớn và phí chi trả tăng mạnh trong những năm vừa qua cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều trường hợp có chi phí điều trị rất lớn, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo. Riêng trong năm 2025, mức chi trả cao nhất cho một trường hợp người bệnh lên tới gần 6,7 tỷ đồng, nếu không có bảo hiểm y tế sẽ vượt xa khả năng chi trả của đa số hộ gia đình.

Theo đánh giá của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, một điểm sáng quan trọng khác trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn qua là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Năm 2025, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hơn 91% số hồ sơ, tương ứng khoảng 113,57 triệu hồ sơ, được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức điện tử. Điều đó thể hiện không chỉ là con số về mặt kỹ thuật, mà phản ánh sự thay đổi căn bản trong phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế điện tử trên các nền tảng VssID - Bảo hiểm xã hội, VNeID đã góp phần giảm đáng kể thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong tiếp nhận và quản lý người bệnh. Ở góc độ quản lý, việc số hóa dữ liệu và quy trình cũng giúp nâng cao tính minh bạch, giảm nguy cơ trục lợi, thất thoát Quỹ Bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục được tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kiểm soát chi phí và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia. Kết quả là mức độ hài lòng của người dân năm 2025 đạt 89,5%, vượt mục tiêu đề ra và tăng so với năm trước, một chỉ báo quan trọng cho thấy cải cách không chỉ “đúng hướng” mà đã tạo ra hiệu quả thực chất.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết: Việc đạt và vượt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội XIII là thành tựu quan trọng, song cũng đặt ra yêu cầu chuyển giai đoạn trong phát triển chính sách. Quán triệt tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ mục tiêu “bao phủ rộng” sang “phát triển chất lượng cao, bền vững, hiệu quả”, gắn chặt với yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

