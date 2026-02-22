Bảo đảm nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân

Tiếp nhận, cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai).

Mới đầu giờ sáng ngày 21/2 (mồng 5 Tết), Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) đã khá đông bệnh nhân đến cấp cứu, trong đó có nhiều người chuyển từ tuyến dưới lên. Ngay khu vực tiếp đón, các y sĩ, bác sĩ làm việc liên tục để đánh giá, phân loại người bệnh. Các buồng điều trị phía trong gần như không còn giường trống.

Thạc sĩ Lê Quang Trí, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, Tết năm nay số người bệnh cấp cứu do tai nạn giảm hẳn, nhưng số ca cấp cứu do các nguyên nhân khác, nhất là cấp cứu do các bệnh lý nội khoa, đặc biệt là viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa tăng cao.

Ngay từ mồng 2 Tết, số bệnh nhân cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu A9 bắt đầu tăng cao, nếu ngày thường trung tâm tiếp nhận khoảng 300 ca thì những ngày qua, trung bình lên tới 400 ca/ngày, trong đó nhiều trường hợp nặng, nguy kịch.

Đáng chú ý, khoảng 60% ca viêm tụy cấp có liên quan đến sử dụng rượu, bia và các bệnh lý mạn tính đi kèm.

Lượng bệnh nhân đến khám và cấp cứu tăng đột biến, tạo áp lực lớn cho hệ thống điều trị, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã phải tăng cường lực lượng cho Trung tâm Cấp cứu A9, trong đó có những cán bộ y tế đang được nghỉ Tết cũng đã được huy động.

Tính đến hết mồng 5 Tết, toàn bệnh viện có khoảng 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú (gấp hai lần so với Tết năm trước), nhiều ca trong tình trạng nặng cần hồi sức tích cực.

Ban Giám đốc bệnh viện đã ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các viện, trung tâm, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc triệu tập 50-70% nhân lực tăng cường làm việc gần như ngày thường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Văn Chi, chuyên gia cấp cứu hồi sức cho biết ngay sau khi nắm bắt tình hình số lượng người bệnh cấp cứu tăng cao, bệnh viện đã có những điều chuyển, tăng cường nhân lực kịp thời.

Đặc biệt các chuyên gia, giáo sư và lãnh đạo bệnh viện thường xuyên có mặt để hội chẩn những ca bệnh khó. Nhiều cuộc hội chẩn liên khoa, thậm chí hội chẩn toàn viện được tổ chức khẩn cấp nhằm xử lý các trường hợp phức tạp, bảo đảm người bệnh được điều trị kịp thời, hiệu quả.

“Lãnh đạo bệnh viện quán triệt tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, đáp ứng mọi nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân kể cả trong dịp lễ Tết do đó với các y sĩ, bác sĩ trực Tết chúng tôi xác định sẽ đón Tết muộn, khi bệnh nhân ổn định, số ca cấp cứu giảm và mọi hoạt động trở lại bình thường”, ông Nguyễn Văn Chi chia sẻ.

Những năm trước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đơn vị ngoại khoa tuyến cuối chuyên tiếp nhận cấp cứu người bệnh bị các loại tai nạn (giao thông, sinh hoạt, cháy nổ…) luôn là “điểm nóng” mỗi độ Tết đến, Xuân về, thì Tết năm nay lại trái ngược.

Trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan báo chí sáng mồng 5 Tết, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Tuấn Anh, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Phó Trưởng tua trực cấp cứu ngày 21/2 cho biết, tính tổng trong 7 ngày nghỉ Tết (từ sáng 14/2 - sáng 21/2), bệnh viện tiếp nhận khám, cấp cứu 796 bệnh nhân, trong đó tai nạn giao thông 372 ca; tai nạn sinh hoạt 225 ca; có 28 trường hợp đến cấp cứu do tai nạn pháo nổ (pháo hoa, pháo tự chế); 5 trường hợp đến cấp cứu do tai nạn vũ khí, vật liệu tự chế.

Điều đáng mừng là đến thời điểm này của Tết bệnh viện chưa phải rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân cấp cứu.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, số ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hay pháo nổ đều giảm. Trong 7 ngày nghỉ Tết (tính đến sáng mồng 5), các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật 179 trường hợp các loại, trong đó 143 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn, 36 ca là các phẫu thuật khác.

Số lượng ca phẫu thuật cũng không tăng đột biến so với trước đó, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Những ngày Tết Nguyên đán 2026, tại các cơ sở y tế ở Huế, không khí trực Tết vẫn duy trì như ngày bình thường. Từ các bệnh viện tuyến trung ương đến hệ thống trung tâm y tế địa phương, các kíp trực duy trì đầy đủ để bảo đảm việc khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế, lượng bệnh nhân cấp cứu trong những ngày đầu năm không tăng đột biến như một số năm trước. Nhiều bác sĩ cho biết số ca tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Việc lực lượng chức năng ra quân xử lý nồng độ cồn từ sớm đã góp phần thay đổi tình hình tại các phòng cấp cứu.

Ở khu vực trung tâm thành phố, số trường hợp tai nạn phải nhập viện giảm đáng kể so với các dịp Tết trước. Tuy vậy, áp lực chuyên môn không hề giảm.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế, những ngày Tết năm nay ghi nhận số ca đột quỵ tăng hơn cùng kỳ, trong đó có nhiều bệnh nhân còn khá trẻ.

Đây đều là những ca phức tạp, cần xử lý nhanh. Nhờ chuẩn bị từ sớm và duy trì chế độ trực bốn cấp, các bộ phận cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh và hồi sức đã phối hợp khá nhịp nhàng.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Huế, toàn ngành duy trì chế độ trực suốt 24 giờ mỗi ngày, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc men, dịch truyền, vật tư y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh cũng chuẩn bị phương án xử lý tai nạn, ngộ độc hoặc cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra tại các điểm du lịch và lễ hội đầu năm.

Trong ngày 21/2, hệ thống y tế trên địa bàn tiếp nhận 396 trường hợp khám và cấp cứu. Tai nạn giao thông, pháo nổ và các sự cố liên quan ghi nhận 14 ca, cộng dồn từ đầu kỳ nghỉ là 96 ca.

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày xuân cũng là thời điểm đội ngũ y, bác sĩ căng mình vừa chăm lo người bệnh nội trú, vừa bảo đảm công tác cấp cứu xuyên Tết, góp phần giữ gìn sự bình an cho mỗi gia đình.

Cùng với hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh, nhiệm vụ cấp cứu được các cơ sở y tế trực suốt 24 giờ mỗi ngày trong kỳ nghỉ Tết. Sáng mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026, một trường hợp bị nhồi máu cơ tim nguy kịch đã được cứu sống tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức nhờ kích hoạt quy trình “Báo động đỏ”, ê-kíp xử trí kịp thời trong “thời gian vàng”.

Thực tế cho thấy, dịp Tết thường gia tăng các ca tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm cũng như rượu bia.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu pha methanol, “Không thể nhận biết methanol bằng mùi hay vị, cho nên sau uống rượu nếu xuất hiện tình trạng mờ mắt, thở nhanh, lơ mơ tăng dần thì mọi người cần phải nhập viện ngay”.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động trực xuyên suốt, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, nguồn máu dự trữ và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, tuy nhiên, giải pháp căn cơ vẫn là sự chủ động bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân để niềm vui ngày xuân được trọn vẹn, an toàn.

