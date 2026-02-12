Lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang, y tế

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà, chúc Tết đến Công an TP. Huế

Cùng dự có UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân, lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà lực lượng công an thành phố đã đạt được trong năm qua, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an toàn các sự kiện lớn của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế thông tin năm 2025, đơn vị được Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bước sang năm 2026, lực lượng công an thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch cao điểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán và các nhiệm vụ chính trị quan trọng; trong đó, có công tác bầu cử sắp đến.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình; đồng thời mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thường trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trước mắt, tập trung cao độ, giữ vững an ninh trật tự để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Bệnh viện Trung ương Huế

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện cho biết, năm 2025 bệnh viện tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm y khoa chuyên sâu hàng đầu cả nước với hơn 1,06 triệu lượt khám, trên 209.000 ca điều trị nội trú và 58.261 ca phẫu thuật. Đặc biệt, bệnh viện lập kỷ lục ghép tạng xuyên Việt, tăng mạnh số ca ghép tim 7 ca, ghép gan 5 ca, ghép tủy 22 ca... Bệnh viện cũng thực hiện thành công ghép tủy đồng loại bất đồng nhóm máu và triển khai máy bảo quản tạng hiện đại, làm chủ nhiều kỹ thuật cao ngang tầm khu vực.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả nổi bật mà tập thể Bệnh viện Trung ương Huế đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, bệnh viện không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế chuyên sâu mà còn góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thương hiệu Huế là trung tâm y khoa chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “có tâm, có tầm”, nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Thành phố cam kết phối hợp, hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền để bệnh viện phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tham quan Lễ hội Hoàng Mai Huế

Cũng trong sáng 12/2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đến tham quan Lễ hội Hoàng Mai Huế, hoạt động văn hóa đặc sắc dịp đầu xuân, thu hút đông đảo nghệ nhân, nhà vườn và người dân tham gia.

Tại đây, đồng chí ghi nhận sự chuẩn bị công phu, bài bản của ban tổ chức; đánh giá cao nỗ lực của các nghệ nhân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị giống mai vàng đặc trưng của Huế. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hoàng Mai không chỉ là loài hoa biểu trưng cho mùa xuân xứ Huế mà còn là một sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố di sản, thành phố lễ hội.

Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thương hiệu Hoàng Mai Huế gắn với phát triển kinh tế vườn, du lịch sinh thái và các hoạt động lễ hội bốn mùa; đồng thời quan tâm công tác quy hoạch, bảo tồn nguồn gen quý, hỗ trợ nghệ nhân và nhà vườn phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà chúc mừng năm mới tại Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo nhanh tình hình trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau tết Nguyên đán; công tác nắm chắc tình hình địa bàn; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cũng như công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, địa bàn xung yếu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh khu vực biên giới, vùng biển và nội địa; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố trong năm qua. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng lưu ý các đơn vị quan tâm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố; chúc các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế trong năm mới và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Quảng

Trước đó, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đến thăm, chúc Tết và động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các xã Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại các điểm đến, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của lực lượng công an cơ sở trong bám nắm địa bàn, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, công an các xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Cũng trong dịp này, Ban Giám đốc Công an thành phố đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình trực, sẵn sàng chiến đấu tại công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn.