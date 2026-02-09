  • Huế ngày nay Online
Tăng cường công tác trực cấp cứu tại cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán

Bộ Y tế vừa gửi công văn đề nghị các cơ sở y tế tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó tập trung lên phương án bảo đảm thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ.

Ngày 8/2, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đã gửi công văn đề nghị tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Để bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

Bảo đảm thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ. Niêm yết danh sách cán bộ trực tại các khoa, phòng.

Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh: Chủ động bảo đảm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế; bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu, tập trung tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm. Thu dung, điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm thường gặp mùa đông-xuân, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

Xây dựng phương án đáp ứng tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn: chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

Tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết: chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

Thực hiện báo cáo trực tuyến hằng ngày trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, tổng hợp số liệu cấp cứu, khám chữa bệnh. Báo cáo số liệu công tác chuẩn bị cấp cứu, khám chữa bệnh Tết vào 8 giờ sáng 13/2 (số liệu ca trực ngày 12/2). Báo cáo tết trực tuyến chính thức hằng ngày: từ sáng 14/2 (tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến sáng ngày 23/2 (tức sáng Mùng 7 Tết Bính Ngọ). Trường hợp có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo trực tiếp qua Đường dây nóng.

Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

https://nhandan.vn/tang-cuong-cong-tac-truc-cap-cuu-tai-co-so-y-te-trong-dip-tet-nguyen-dan-post942040.html

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết
Bộ máy tinh gọn, sức mạnh lan tỏa từ cơ sở

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Huế khi hợp nhất với các tổ chức chính trị - xã hội (CT - XH), vận hành theo mô hình bộ máy tinh gọn, thống nhất, từng bước khắc phục chồng chéo, tập trung nguồn lực và phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác vận động Nhân dân, cứu trợ thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ máy tinh gọn, sức mạnh lan tỏa từ cơ sở
Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị y tế và công an

Chiều 6/2, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Phong Điền, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) và Công an phường Phong Điền nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị y tế và công an
Rực rỡ sắc xuân

Khi tết Nguyên đán cận kề, những không gian công cộng trong lòng thành phố Huế dần trở thành những “điểm hẹn mùa xuân” của người dân và du khách. Những ngày này, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để mang lại những không gian công cộng rực rỡ sắc xuân.

Rực rỡ sắc xuân

