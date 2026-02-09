Tăng cường công tác trực cấp cứu tại cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tăng cường phòng mổ, sẵn sàng công tác cấp cứu Tết năm 2025

Ngày 8/2, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đã gửi công văn đề nghị tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Để bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

Bảo đảm thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ. Niêm yết danh sách cán bộ trực tại các khoa, phòng.

Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh: Chủ động bảo đảm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế; bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu, tập trung tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm. Thu dung, điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm thường gặp mùa đông-xuân, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

Xây dựng phương án đáp ứng tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn: chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

Tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết: chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

Thực hiện báo cáo trực tuyến hằng ngày trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, tổng hợp số liệu cấp cứu, khám chữa bệnh. Báo cáo số liệu công tác chuẩn bị cấp cứu, khám chữa bệnh Tết vào 8 giờ sáng 13/2 (số liệu ca trực ngày 12/2). Báo cáo tết trực tuyến chính thức hằng ngày: từ sáng 14/2 (tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến sáng ngày 23/2 (tức sáng Mùng 7 Tết Bính Ngọ). Trường hợp có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo trực tiếp qua Đường dây nóng.

Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

