Long Quảng sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện

HNN.VN - Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Long Quảng phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện”.

Cán bộ và Nhân dân xã Long Quảng tích cực hiến máu tình nguyện  

Tại buổi lễ, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh cùng bà con Nhân dân trên địa bàn xã Long Quảng đã đến tham gia đăng ký hiến máu. Với tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, gần 150 người đã tham gia hiến máu, đóng góp nhiều đơn vị máu quý giá bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh chia sẻ: Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Thời gian qua, xã Long Quảng đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ thể hiện nghĩa cử cao đẹp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân văn sâu sắc trên địa bàn xã Long Quảng.

THÁI BÌNH
