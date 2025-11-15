  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 20/11/2025 09:53

Cho đi là còn mãi...

HNN - Tin anh Nguyễn Khắc Tiến, người mang nhóm máu hiếm, vừa hiến máu lần thứ 14 ( trong đó có 3 lần hiến tiểu cầu) để kịp thời cứu sống một bệnh nhân nữ có nhóm máu hiếm ARh - đang mổ tim tại Bệnh viện Trung ương Huế khiến ai cũng xúc động.

 Anh Nguyễn Khắc Tiến trong một lần hiến máu

Anh Tiến hiện sống tại số 8/78 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế, làm việc tại Công ty cổ phần CentrelPark, Huế. Không chỉ thường xuyên hiến máu và tiểu cầu, anh còn thực hiện một nghĩa cử cao cả - đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết não gửi  lên Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Trong đơn anh viết rõ: “Nếu không may gặp rủi ro bị chết não, tôi tự nguyện đăng ký hiến tặng các cơ quan, bộ phận dưới đây: giác mạc, thận, tụy, tim, gan, xương, phổi gân, sụn, da, van tim, mạch”.

 Sinh ra ở Phú Thọ, anh Tiến gắn bó với Huế suốt 27 năm và xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Anh tâm sự: “Tôi xem tivi, đọc báo, thấy có nhiều bệnh nhân cần ghép mô, tạng nhưng nguồn hiến lại quá hiếm. Tôi nghĩ khi mình đã không may qua đời, mô, tạng của mình cũng sẽ không còn ý nghĩa nếu để lại nhưng nếu hiến tặng thì cứu sống được nhiều người. Hạnh phúc nào hơn khi “cho đi là còn mãi”. Vì vậy, tôi tự nguyện hiến tất cả mô, tạng của mình nếu chẳng may chết não”.

Trước khi đăng ký, anh đã giải thích cho cha mẹ và gia đình hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc làm này, và tất cả đều ủng hộ. Vợ anh - một điều dưỡng đang công tác ở Trạm Y tế Thủy Biều, không chỉ đồng ý mà còn bày tỏ mong muốn cùng chồng đăng ký hiến tạng.

Anh Tiến luôn tâm niệm: “Hiến máu cứu người là việc làm nhân đạo, cứu sống mọi người”. Anh dạy hai con sống nhân ái, biết sẻ chia. Có những đêm anh đi hiến máu, vợ anh trực đêm, hai con nhỏ được gửi nhờ hàng xóm. Chính hành động đó đã khiến mọi người trong khu phố hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Là thành viên Câu lạc bộ Hiến máu hiếm Huế, dù đã lớn tuổi, anh Tiến vẫn luôn sẵn sàng bất cứ khi nào có người cần máu hiếm cùng nhóm. Anh trở thành một trong những tấm gương sáng để các thành viên trẻ trong câu lạc bộ noi theo.

Bác sĩ Trần Văn Lượng, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu hiếm Huế, vẫn nhớ như in ngày đầu gặp anh: “Hơn 20 năm trước, chúng tôi phát hiện Tiến có nhóm máu hiếm. Không biết liên hệ thế nào, tôi gọi về nhà, mẹ Tiến nghe máy. Tôi nhắn lại ý định muốn mời anh tham gia hiến máu. Bà không chỉ chuyển lời mà còn động viên con trai nhận lời. Từ đó, Tiến trở thành người hiến máu tích cực, đặc biệt là hiến tiểu cầu, hình thức đòi hỏi kỹ thuật và thời gian hơn nhiều so với hiến máu thông thường”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một người hiến tạng có thể cứu sống tới 8 người. Tại Việt Nam, tỷ lệ người đăng ký hiến tạng chỉ đạt 0,6 người trên 1 triệu dân, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore. Vì vậy, hành động của anh Nguyễn Khắc Tiến không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “cho đi là còn mãi”, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng.

Đinh Hoàng Xuân Hồng
