Kịp thời vận động hiến máu cứu người dân gặp nạn

Cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị cùng tình nguyện viên trao số tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân

Theo đó, Công an xã A Lưới 4 nhận được thông tin anh Ra Pát Tréc Men, Trưởng thôn A Đớt bị tai nạn phải nằm viện điều trị, tiến hành mổ nhiều lần và cần số lượng máu lớn. Ngay lập tức, ban chỉ huy đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu phù hợp với anh Tréc Men tham gia hỗ trợ.

Sau đó, Đại úy Nguyễn Viết Hùng, Tổ phó Tổ Tổng hợp Công an xã A Lưới 4 đã báo cáo về việc có cùng nhóm máu với nạn nhân. Đồng thời, vận động các đơn vị ngoài lực lượng công an xã tham gia hiến máu.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, Đại úy Nguyễn Viết Hùng cùng Thượng úy Nguyễn Đình Tú (Công an xã A Lưới 3), Thượng úy Hồ Trọng Hiền (Phòng An ninh kinh tế), Trung tá Nguyễn Ngọc Việt (Phòng Cảnh sát cơ động) và 4 tình nguyện viên đã kịp thời hiến máu giúp đỡ anh Tréc Men và trao tặng số tiền hơn 1,1 triệu đồng hỗ trợ gia đình.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cùng các đơn vị bàn giao công trình sửa chữa nhà thờ liệt sĩ cho gia đình bà Lê Thị Thêm

Cùng ngày, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết vừa phối hợp với Ủy ban MTTQVN phường Hương Thủy và Công ty SCAVI Huế tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà thờ Liệt sĩ Lê Thúc, Liệt sĩ Lê Nại và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quyên do gia đình bà Lê Thị Thêm (phường Hương Thủy) đang thờ tự.

Trước đó, các đơn vị đã hỗ trợ cho bà Lê Thị Thêm 50 triệu đồng để sửa chữa nhà, nơi thờ tự 2 liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao to lớn của những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).