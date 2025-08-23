Hơn 200 cán bộ, người dân phường Hóa Châu tham gia hiến máu tình nguyện

Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu hiến máu tình nguyện

Hoạt động thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và đông đảo người dân địa phương tham gia.

Bình quân mỗi người hiến từ 250ml đến 350ml máu.

Kết thúc ngày hội, ban tổ chức tiếp nhận được 210 đơn vị máu an toàn, kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Hóa Châu, cho biết, thời gian tới, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu, đưa phong trào hiến máu tình nguyện tại Hóa Châu lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh một địa phương Hóa Châu nhân ái, nghĩa tình.