Phú Xuân tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Chương trình đã thu hút gần 250 tình nguyện viên tham gia (Ảnh UBPX)

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút gần 250 tình nguyện viên. Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận được 211 đơn vị máu, với lượng hiến dao động từ 250ml đến 350ml mỗi người. Đây là nguồn máu quý giá, kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Ông Nguyễn Hồ Công, Phó chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Phú Xuân, cho biết từ nay đến cuối năm 2025, phường sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 đợt hiến máu tình nguyện nữa, phấn đấu vận động trên 1.000 người tham gia. “Để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này, phường sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và người dân cùng tích cực hưởng ứng”, ông Công thông tin.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại phường Phú Xuân đã tạo hiệu ứng tích cực, được nhiều người dân hưởng ứng. Mỗi đơn vị máu được hiến không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn thể hiện nghĩa cử nhân văn, tinh thần sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh một địa phương nhân ái, nghĩa tình.