Nhiều hoạt động ý nghĩa của đoàn viên thanh niên Kim Trà

HNN.VN - Chiều 28/11, tại Trường Mầm non Hương Toàn (cơ sở Giáp Tây), Đoàn phường Kim Trà ra quân Chiến dịch “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 và “Xuân tình nguyện” năm 2026. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đại diện chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tham dự.

 Trao quà cho học sinh Trường Mầm non Hương Toàn và Mầm non Hương Chữ

Chiến dịch năm nay mang chủ đề: “Thanh niên Kim Trà - tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, được triển khai từ tháng 11/2025 đến hết tháng 2/2026 với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn phường. 

Ngay sau lễ ra quân, chương trình trao tặng 1.000 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng do Công ty TNHH Want Want Vietnam tài trợ cho học sinh 3 trường mầm non: Hương Toàn, Hương Xuân và Hương Chữ; 92 suất quà, tổng trị giá 9,2 triệu đồng của Công ty CP Tôn Đông Á cho các trường TH, THCS và 20 suất quà, tổng trị giá 5 triệu đồng của nhà hảo tâm gửi đến người già neo đơn trên địa bàn.

Trong toàn chiến dịch, Đoàn phường Kim Trà sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: trao tặng vở và dụng cụ học tập cho học sinh bị ảnh hưởng nặng bởi đợt bão lụt vừa qua; trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đoàn viên khó khăn; đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế, chuyển giao kỹ thuật; tổ chức các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền phòng bệnh mùa đông cho trẻ em; tổ chức chương trình “Bữa cơm có thịt”; trao học bổng, chăm lo Tết cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

“Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà hơn hết là tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Kim Trà trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong những hoạt động an sinh xã hội, phong trào thanh niên trong thời gian tới”, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Kim Trà chia sẻ.

HÀN ĐĂNG
