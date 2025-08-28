  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 14/09/2025 11:20

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó tình huống khẩn cấp cho học sinh

HNN.VN - Sáng 14/9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (57 Lâm Hoằng, TP. Huế), Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Kỹ năng sơ cấp cứu, truyền thông hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng và biến đổi khí hậu” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới (13/9/2000 – 13/9/2025).

 Các em học sinh thể hiện kỹ năng sơ cấp cứu tại hội thi   

Hội thi quy tụ 100 thí sinh là các em học sinh đến từ 10 trường THPT trên địa bàn thành phố gồm: Quốc Học, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Sinh Cung, Vinh Xuân, Hương Trà, Đặng Huy Trứ, Hóa Châu, Phú Bài, Nguyễn Huệ và Thừa Lưu.

Nội dung hội thi gồm hai phần chính. Ở phần “Sơ cấp cứu”, các đội tranh tài qua 10 kỹ năng xử trí tình huống khẩn cấp như: di chuyển nạn nhân, cầm máu, hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, xử trí gãy xương, điện giật, bỏng, đuối nước… Thí sinh được kiểm tra bằng hình thức thi hóa trang làm nạn nhân và thực hành xử trí tại chỗ.

Phần thi “Tìm hiểu về hiến máu, hiến mô, hiến tạng và biến đổi khí hậu” diễn ra sôi nổi với hình thức “Rung chuông vàng”, trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhanh, kiểm tra kiến thức về sức khỏe cộng đồng và các vấn đề thời sự môi trường.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu, hiến mô, hiến tạng và trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là sân chơi bổ ích, giúp các em thực hành kỹ năng, hình thành lối sống nhân ái, chủ động trước rủi ro và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, xây dựng cộng đồng an toàn, gắn kết. 

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
Chữ thập đỏhội thisơ cứuhiến máutình nguyệnhiến môhiến tạngbiến đổi khí hậuTHPTSơ cấp cứu
