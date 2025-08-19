Gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện

Các chiến sĩ trẻ tham gia hiến máu tình nguyện

Với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tham gia ngày hội hiến máu đợt này có gần 100 cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ CHQS thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực và đầy tính nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố nhằm chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân cần máu, cũng như bổ sung lượng máu dự trữ cho bệnh viện.

Phong trào “Hiến máu tình nguyện” được Bộ CHQS thành phố phối hợp duy trì thường xuyên, hàng năm đều tổ chức từ 1 đến 2 đợt với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025, Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục huy động thêm 500 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện.