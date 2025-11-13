Hợp tác và phát triển bền vững y học gia đình

Hội nghị ghi nhận, tặng hoa chúc mừng các tổ chức, đơn vị hợp tác

Chương trình hội nghị diễn ra trong 2 ngày (13-14/11), gồm nhiều phiên hội thảo chuyên đề và hoạt động cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME). Trong đó, phiên hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Định hướng phát triển y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu: Từ nghiên cứu, đào tạo và thực hành đến hoạch định chính sách”, được Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đồng điều hành. Phiên thảo luận bàn tròn tập trung vào khung chính sách và mô hình thực hành y học gia đình phù hợp với điều kiện Việt Nam, cũng như các giải pháp chiến lược nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các phiên chuyên đề khác của hội nghị đề cập đến những chủ đề mang tính thời sự như chuyển đổi số trong y tế, chuẩn hóa năng lực số cho nhân viên y tế, giáo dục liên ngành (IPE), cùng các sáng kiến về đổi mới mô hình quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi tại tuyến cơ sở. Các nội dung này phản ánh xu thế hội nhập và sự kết nối giữa nghiên cứu - đào tạo - thực hành trong bối cảnh chuyển đổi của hệ thống y tế và giáo dục tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhấn mạnh vai trò chiến lược của y học gia đình trong đổi mới hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao năng lực y tế cơ sở; đồng thời khẳng định các quan hệ hợp tác quốc tế không chỉ nhằm chia sẻ nguồn lực và kỹ thuật chuyên môn, mà còn nâng cao năng lực nội tại của hệ thống - từ đào tạo đến thực hành để phát triển bền vững và thích ứng lâu dài.