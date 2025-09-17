TP. Huế triển khai thí điểm nền tảng y tế thông minh trong chuyển đổi số

Lãnh đạo 2 đơn vị tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Thời gian qua, ngành y tế TP. Huế đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số. Đặc biệt, Sở Y tế đã hoàn thành các mục tiêu của Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc trước 12 ngày. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ y tế thông minh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên môi trường số.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, TP. Huế đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, kết nối và chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các tuyến, hỗ trợ quản lý và ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai ứng dụng các giải pháp IoMT trong giám sát sức khỏe từ xa, quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu ngoại viện, cảnh báo sớm dịch bệnh… Chương trình thí điểm lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề quan trọng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu y tế, đồng bộ với nền tảng số quốc gia, đồng thời đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ y tế trong việc khai thác và ứng dụng công nghệ số.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Huynh, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế, cho biết các giải pháp telemedicine, telehealth và IoMT đang thay đổi căn bản phương thức chăm sóc sức khỏe, mang lại sự tiện lợi, hiệu quả và khả năng tiếp cận tốt hơn cho người dân. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số y tế, FaCare đã đồng hành tích cực cùng nhiều địa phương trong việc phát triển nền tảng y tế số. Lần này, FaCare tiếp tục phối hợp với Sở Y tế TP. Huế để triển khai nền tảng y tế thông minh, bảo đảm tính liên thông, minh bạch và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, thúc đẩy sử dụng sổ sức khỏe điện tử và hỗ trợ người dân chủ động quản lý sức khỏe.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, nhấn mạnh: “Việc triển khai chương trình thí điểm ứng dụng nền tảng y tế thông minh và thiết bị IoMT trong chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu thiết thực để hiện thực hóa Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, chương trình cũng bám sát tinh thần 9 nhóm giải pháp đột phá, với nguyên tắc “Dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm”.”

Bàn giao thiết bị cho các cơ sở y tế

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành y tế thành phố sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong triển khai hạ tầng công nghệ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; huy động các nguồn lực xã hội hóa, tăng cường hợp tác công tư; chuẩn hóa dữ liệu y tế, nâng cao chất lượng sổ sức khỏe điện tử; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số y tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị khi tiếp nhận thiết bị và phần mềm phải tổ chức vận hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo quản tốt và khai thác hiệu quả, bảo đảm thiết bị phục vụ lâu dài, đúng mục đích. Lãnh đạo các cơ sở y tế cần phân công cán bộ phụ trách quản lý, vận hành hệ thống, định kỳ báo cáo tình trạng thiết bị, xử lý kịp thời sự cố, cũng như phối hợp với đơn vị tài trợ và Sở Y tế trong công tác bảo trì, nâng cấp phần mềm, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

Dịp này, Công ty CP Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ thiết bị, giải pháp công nghệ và chuyển giao kinh nghiệm cho các cơ sở y tế của thành phố. Đại diện Sở Y tế TP. Huế và Công ty FaCare cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ, bàn giao thiết bị cho các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển y tế thông minh của thành phố.