Tập huấn và bàn giao nền tảng, thiết bị y tế thông minh

HNN.VN - Ngày 14/10, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Công ty CP Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế tổ chức hội nghị tập huấn và bàn giao ứng dụng nền tảng y tế thông minh, thiết bị y tế thông minh (IoMT) cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lậpTôn vinh trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạoBộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp gấp 3 lần cho bác sĩ phẫu thuật

Theo kế hoạch, đợt tập huấn và bàn giao được tổ chức thành 9 lớp. Trong đó, 5 lớp dành cho 9 Trung tâm Y tế (TTYT), Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng các trạm y tế xã, phường, bệnh viện và phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, 4 lớp khác được triển khai cho 200 người dân tại 4 phường thuộc quản lý của TTYT Phú Xuân và Thuận Hóa, với tổng trị giá chương trình hơn 1 tỷ đồng.

Đây cũng là tiền đề để hình thành hệ thống y tế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các tuyến, hỗ trợ quản lý, giám sát sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu lớn (Big Data), đồng thời từng bước đưa Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

Tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị 

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty CP Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế cho biết, các giải pháp telemedicine, telehealth và IoMT đang thay đổi căn bản phương thức chăm sóc sức khỏe, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Việc phối hợp với Sở Y tế TP. Huế lần này nhằm bảo đảm tính liên thông, minh bạch, nâng cao năng lực y tế cơ sở và thúc đẩy sử dụng sổ sức khỏe điện tử, giúp người dân chủ động theo dõi, quản lý sức khỏe của bản thân.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp nhận thiết bị, phần mềm cần tổ chức vận hành đúng quy trình kỹ thuật, lập biên bản bàn giao, phân công người chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả và đúng mục đích; phối hợp với đơn vị tài trợ trong công tác bảo trì, nâng cấp phần mềm, cập nhật dữ liệu, bảo đảm tính an toàn và bảo mật thông tin. Sở Y tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở y tế trong quá trình triển khai, khai thác và phát huy tối đa hiệu quả của nền tảng y tế thông minh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

THANH HƯƠNG
