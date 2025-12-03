Công bố Nghị quyết thành lập Khoa Kỹ thuật Y học thuộc Trường Đại học Y Dược

Trao quyết định thành lập Khoa Kỹ thuật Y học

Trước đó, ngày 23/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2346/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế trực thuộc UBND thành phố Huế vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Tiếp nối chủ trương của Chính phủ, ngày 14/11/2025, Hội đồng trường Trường Đại học YDược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030 ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐT về việc thành lập Khoa Kỹ thuật Y học. Khoa Kỹ thuật Y học bao gồm: Bộ môn Điều dưỡng, Bộ môn Dược, Bộ môn Kỹ thuật xét nghiệm và Bộ môn Khoa học cơ bản trên cơ sở kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của các khoa chuyên môn tương ứng từ Trường Cao đẳng Y tế Huế theo đề án sáp nhập; bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm 17 cán bộ quản lý và cử chức danh chuyên môn đối với đội ngũ viên chức sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Trong đó, ThS. Lê Thị Phương Nhi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Kỹ thuật Y học.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo và chuyên môn nhằm bảo đảm sự ổn định tổ chức, phát huy năng lực của đội ngũ, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, giảng dạy và đào tạo trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường. Đây là bước đi quan trọng để Khoa Kỹ thuật Y học và các đơn vị liên quan sớm đi vào hoạt động hiệu quả, thống nhất theo mô hình chung của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.